miércoles 20  de  mayo 2026
Fútbol

Guardiola deja abierta su posible salida del Manchester City tras perder la Premier League

Pep Guardiola dejó abierta la posibilidad de salir del Manchester City tras perder la Premier League y aseguró que hablará con la directiva al final de la temporada

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, controla el balón y ahora piensa en su próximo duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid&nbsp;

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, controla el balón y ahora piensa en su próximo duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Pep Guardiola al frente del Manchester City continúa en duda. El entrenador catalán aseguró este martes que deberá reunirse con la directiva del club al finalizar la temporada para decidir si continuará en el banquillo citizen.

Las declaraciones llegaron después del empate 1-1 frente al AFC Bournemouth, resultado que terminó oficialmente con las opciones del City de conquistar la Premier League y confirmó al Arsenal FC como campeón por primera vez en 22 años.

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El Manchester City se prepara para una posible salida de Guardiola

En medio de crecientes rumores sobre una posible salida tras el último partido de liga contra el Aston Villa FC, Guardiola evitó confirmar su continuidad y dejó claro que primero hablará con la dirigencia del club.

“La primera persona con la que tengo que hablar es con mi presidente. Cuando termine la temporada nos sentaremos y hablaremos, y después tomaremos una decisión”, declaró Guardiola a Sky Sports.

El técnico español también explicó que no quiso abordar públicamente su futuro durante la competición para evitar afectar el rendimiento del equipo.

“Cuando jugamos la FA Cup o la Premier League solo tengo una cosa en la cabeza: intentar llevar al equipo al punto más alto”, añadió.

De concretarse su salida, terminaría uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol inglés. Desde su llegada en 2016, Guardiola ha transformado al Manchester City en una potencia europea, conquistando 20 títulos, incluidos seis campeonatos de Premier League y una UEFA Champions League.

El entrenador de 55 años también dejó huella anteriormente en el FC Barcelona y el FC Bayern Munich, consolidándose como uno de los técnicos más influyentes de la era moderna.

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