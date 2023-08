Buffon se incorpora al alto mando de la selección de Italia

Buffon, que tiene el récord de internacionalidades con la Azzurra (176), sucede en el cargo a Gianluca Vialli, fallecido en enero de 2023 a los 58 años como consecuencia de un cáncer y que no había sido sustituido desde entonces.

El portero de la Italia campeona del mundo en 2006 y subcampeona de Europa en 2012 debutará en su nuevo puesto a comienzos de septiembre en los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 contra Macedonia del Norte y Ucrania.

"La camiseta Azzurra siempre ha formado parte de mi vida", reaccionó Buffon. "Me pondré al servicio de Roberto Mancini y del grupo, llegando de puntillas, puesto que siempre he creído que en la selección no cuenta el palmarés, sino las ganas, los sacrificios y la disponibilidad respecto a tus compañeros y el cuerpo técnico en el día a día", añadió.

Buffon es ampliamente reconocido como uno de los más grandes guardametas de todos los tiempos, además de uno de los más galardonados, junto con otros emblemas de su posición como el español Iker Casillas y el alemán Oliver Kahn, que llegaron a coincidir con el italiano.

Su coronación con Italia en el Mundial de 2006 es recordada como el momento cumbre de su carrera, pues significó la obtención del gran título que faltaba en su vitrina como miembro del combinado europeo.

