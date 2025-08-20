miércoles 20  de  agosto 2025
Bullpen de los Marlins sufre nueva baja por el resto de la temporada

El relevista Anthony Bender, de los Marlins de Miami, se perderá lo que resta del vigente torneo de la MLB con una reacción de estrés tibial derecha

El derecho Anthony Bender, de los Marlins de Miami, trabaja durante un juego, el 22 de julio de 2025.

MEGAN BRIGGS / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Las entradas finales de los juegos de los Marlins de Miami en el período restante de la presente temporada tendrán una dolorosa ausencia, luego de que se hiciera oficial que el derecho Anthony Bender no podrá volver a lanzar en 2025, según informó el mánager de los peces, Clayton McCullough, después de la victoria de su club el martes ante los Cardenales de San Luis.

Más temprano el martes, los Marlins habían colocado a Bender en la lista de lesionados de 15 días con una reacción de estrés tibial derecha (movimiento retroactivo hasta el lunes) y ascendieron al zurdo Cade Gibson desde la sucursal Triple A Jacksonville para llenar su cupo en el roster.

De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud, el síndrome de la reacción de estrés tibial es una lesión frecuente por sobreuso en las extremidades inferiores en atletas y personal militar.

El serpentinero trabajó en un par de oportunidades durante el fin de semana en la gira de Miami por Boston. Su aparición más reciente fue en el noveno inning del juego del domingo, en el que registró su quinto salvamento del campeonato.

"Le ha estado molestando por seis semanas o más", admitió McCullough en declaraciones para el portal oficial de la organización. "Ha sido manejable hasta el punto en que, entre él y el equipo médico, han logrado mantenerlo activo, esperando que, con algunos descansos que ha tenido, mejorara algo. Lo sintió en el último día en Boston después de su salida", agregó.

Sólida temporada

Bender, de 30 años de edad, fue uno de varios jugadores de los peces que estuvo envuelto en rumores de canje antes de la pasada fecha límite de cambios en las Grandes Ligas. El diestro cosechó una ERA+ de 204 y lideraba a todos los lanzadores de los Marlins en holds (19).

Para el momento de su inscripción en la lista de lastimados, se encontraba a solo 11.3 innings (50) y a nueve apariciones (51) de sus marcas personales en ambos departamentos para una misma contienda.

El veterano se convirtió en el tercer miembro clave de los Marlins en ser inscrito en la lista de marginados en igual número de días, uniéndose a Graham Pauley y Kyle Stowers.

