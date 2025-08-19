martes 19  de  agosto 2025
Mánager de los Marlins se sincera sobre un pésimo inicio de semana: "Fue muy feo"

El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, admitió que su equipo "mereció perder" ante los Cardenales de San Luis el lunes

El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, camina de vuelta al dugout durante un compromiso, el 14 de junio de 2025.

JESS RAPFOGEL / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Algunas veces las cosas no salen como están previstas, a pesar de que un equipo juegue un buen béisbol; sin embargo, ese no fue, en lo absoluto, el caso de los Marlins de Miami en la noche del lunes, cuando dieron inicio a la presente semana con una derrota ante los Cardenales de San Luis por marcador de 8-3 en el LoanDepot Park.

Después de una racha negativa de 3-8 en su más reciente gira, los peces regresaron a casa con la esperanza de poder voltear la página y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la postemporada este año. Desafortunadamente para el combinado del mánager Clayton McCullough, los errores mentales en el campo terminaron guiando al conjunto a un nuevo revés.

"No fue bueno", admitió McCullough después del compromiso, en declaraciones recogidas por el portal 'Fish on First'. "No fue un buen juego de béisbol esta noche. Cuando el juego fue inventado, así no fue como se imaginó. Fue muy feo", agregó.

Embed

El dominicano Eury Pérez hizo historia de forma negativa en la jornada, al registrar cuatro "wild pitches" en el desafío, algo que nunca antes había hecho ningún lanzador de la franquicia. El derecho cerró la velada con 4.1 innings de trabajo, en los que permitió tres carreras (una limpia) y dos hits, además de regalar cuatro boletos y ponchar a seis rivales. Su cuarteto de pasaportes otorgados fueron la mayor cantidad para él en una salida en 2025.

"Dimos demasiados boletos, no aprovechamos nuestros chances", continuó McCullough. "No nos hicimos cargo de la rutina por momentos esta noche. Permitimos muchos extrabases y otorgamos muchos boletos a San Luis, así que merecimos perder este choque".

Problemas con el repertorio

La recta de Pérez promedió 98.1 millas por hora en la faena, alcanzando un máximo de 99.4 mph. Su bola rápida generó cinco swings fallidos y dos de sus ponches. La lanzó en strike el 80% de las veces, pero no pudo ubicar de la misma manera sus envíos secundarios, de los que apenas cayeron en zona buena el 53%.

Tras la derrota, Miami tiene ahora un balance de 59-66 en el presente torneo.

