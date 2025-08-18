lunes 18  de  agosto 2025
BÉISBOL

Aspiraciones de los Marlins sufren duro golpe con la pérdida de Stowers

Kyle Stowers, quien ha liderado la ofensiva de los Marlins de Miami durante la mayor parte del 2025, se perderá varias semanas por una lesión

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

John Fisher / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Para describir lo que ha sido la temporada 2025 de los Marlins de Miami es casi imposible dejar por fuera a Kyle Stowers, quien estuvo presente en el Juego de Estrellas este año y ha liderado el camino ofensivo de la organización durante la mayor parte de la temporada en curso; sin embargo, los peces deberán encontrar la manera de funcionar sin el jardinero, cuando menos por las próximas semanas.

Stowers fue colocado en la lista de lesionados de 10 días antes del choque de los Marlins el domingo contra los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park y según explicó el mánager Clayton McCullough, se tiene previsto que el paleador se ausente durante varias semanas, aunque todavía era desconocido exactamente cuánto tiempo estaría fuera de actividad.

Lee además
Heriberto Hernández #64 de los Marlins de Miami conecta un sencillo productor contra los Bravos de Atlanta en la séptima entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia. 
Béisbol

Heriberto Hernández, la nueva joya de los Miami Marlins que brilla en su temporada de debut en MLB
El exdirigente de los Marlins, Jack McKeon, durante una ceremonia por el décimo aniversario del equipo campeón de la Serie Mundial de 2003, el 4 de agosto de 2013.
BÉISBOL

Mánager campeón con los Marlins en 2003 asegura ver similitudes entre aquel club y el actual

El toletero está lidiando con una lesión en el oblicuo izquierdo, que comenzó a sentir después del segundo swing que realizó en su primer turno del viernes.

Embed

"Sentí algo un poco extraño", explicó Stowers en declaraciones para el portal oficial de su club. "Honestamente, no me molestó en el resto de los swings en ese juego".

La rigidez no empeoró, pero si persistió en el desafío del sábado. Miami sacó a Stowers de la alineación para que pudiera someterse a evaluaciones que determinaran el alcance de la lesión.

Una campaña redonda

El guardabosques, de 27 años de edad, está en medio de una sólida temporada, en la que registra una línea ofensiva de .288/.368/.544, con un OPS+ de 149, 21 dobles, tres triples, 25 jonrones y 73 remolcadas en 117 juegos disputados. Stowers fue seleccionado como el Jugador del Mes en la Liga Nacional en julio y se mantiene entre los mejores del viejo circuito en varios departamentos ofensivos, como OPS (.912, quinto), slugging (sexto), cuadrangulares (empatado en el noveno puesto), promedio (10), impulsadas (11) y OBP (12).

"Simplemente me encanta estar disponible, me fascina jugar. No me gusta perderme ningún juego. Me perdí algunos antes por mi mano y no me gustó", indicó el jugador.

Para llenar el puesto en el roster de Stowers, los Marlins ascendieron al jardinero Joey Wiemer desde Triple A Jacksonville.

Temas
Te puede interesar

Marlins pasan de ser el equipo más caliente en la MLB a lidiar con un nuevo bajón

Xavier Edwards, la joya inesperada que lidera el renacer de los Marlins

Novato de los Marlins iguala marca histórica de la franquicia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?