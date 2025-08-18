Aspiraciones de los Marlins sufren duro golpe con la pérdida de Stowers

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

Para describir lo que ha sido la temporada 2025 de los Marlins de Miami es casi imposible dejar por fuera a Kyle Stowers , quien estuvo presente en el Juego de Estrellas este año y ha liderado el camino ofensivo de la organización durante la mayor parte de la temporada en curso; sin embargo, los peces deberán encontrar la manera de funcionar sin el jardinero, cuando menos por las próximas semanas.

Stowers fue colocado en la lista de lesionados de 10 días antes del choque de los Marlins el domingo contra los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park y según explicó el mánager Clayton McCullough , se tiene previsto que el paleador se ausente durante varias semanas, aunque todavía era desconocido exactamente cuánto tiempo estaría fuera de actividad.

El toletero está lidiando con una lesión en el oblicuo izquierdo, que comenzó a sentir después del segundo swing que realizó en su primer turno del viernes.

"Sentí algo un poco extraño", explicó Stowers en declaraciones para el portal oficial de su club. "Honestamente, no me molestó en el resto de los swings en ese juego".

La rigidez no empeoró, pero si persistió en el desafío del sábado. Miami sacó a Stowers de la alineación para que pudiera someterse a evaluaciones que determinaran el alcance de la lesión.

Una campaña redonda

El guardabosques, de 27 años de edad, está en medio de una sólida temporada, en la que registra una línea ofensiva de .288/.368/.544, con un OPS+ de 149, 21 dobles, tres triples, 25 jonrones y 73 remolcadas en 117 juegos disputados. Stowers fue seleccionado como el Jugador del Mes en la Liga Nacional en julio y se mantiene entre los mejores del viejo circuito en varios departamentos ofensivos, como OPS (.912, quinto), slugging (sexto), cuadrangulares (empatado en el noveno puesto), promedio (10), impulsadas (11) y OBP (12).

"Simplemente me encanta estar disponible, me fascina jugar. No me gusta perderme ningún juego. Me perdí algunos antes por mi mano y no me gustó", indicó el jugador.

Para llenar el puesto en el roster de Stowers, los Marlins ascendieron al jardinero Joey Wiemer desde Triple A Jacksonville.