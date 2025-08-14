Novato de los Marlins iguala marca histórica de la franquicia

El toletero Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 13 de agosto de 2025.

En su intento por recuperar el camino correcto, mismo que transitaron durante la mayor parte de los últimos dos meses, los Marlins de Miami deberán apoyarse en otras piezas distintas a las habituales. Es justo allí donde encaja el prospecto Jakob Marsee , quien este pasado miércoles dejó en evidencia por qué es una de las joyas más importantes de la organización.

Marsee, rankeado como el octavo mejor prospecto de los peces en la actualidad por parte de los expertos de MLB Pipeline , registró su primer encuentro de múltiples cuadrangulares como ligamayorista y finalizó con un total de siete carreras remolcadas en la victoria de los del sur de la Florida por 13-4 sobre los Guardianes de Cleveland el miércoles. Dicha cantidad de fletadas igualó la máxima cifra alcanzada por un jugador de la divisa en su historia.

Después del triunfo, que le permitió a los Marlins salir de una cadena de cuatro reveses, el paleador quedó con una línea ofensiva de .436/.542/.872 tras sus primeros 13 desafíos en el "Big Show". Marsee se convirtió en el quinto pelotero de las Grandes Ligas desde 1995 en cosechar un promedio de por lo menos .400 puntos, un OBP de al menos .500 y un porcentaje de slugging de cuando menos .800 en un lapso de 13 cotejos para iniciar su carrera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Marlins (@marlins)

"Ha sido muy divertido", aseguró el novato en declaraciones para el portal oficial del club. "Ha sido más de lo que podía pedir. Solo quiero continuar, seguir jugando con estos muchachos y ganando. Eso es todo lo que me importa", agregó.

Acabó con la sequía

La última vez que un jugador impulsó siete carreras en un mismo juego dentro de sus primeros 13 choques en la MLB fue obra de Hunter Renfroe, quien lo hizo en su sexto desafío el 27 de septiembre de 2016.

"Está en una verdadera racha caliente en este momento", indicó el mánager Clayton McCullough. "Creo que sería difícil decir que no estás sorprendido por este tipo de producción. Ha sido increíble. No estamos sorprendidos por lo que ha traído defensivamente, en las bases o por su habilidad de tomar buenas decisiones en la caja de bateo. Esas eran las cosas que esperábamos. Ha sido un gran impulso".