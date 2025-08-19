martes 19  de  agosto 2025
Béisbol

Máximo Acosta cumple el sueño de su padre y debuta en Grandes Ligas con los Miami Marlins

La jornada del lunes fue especial para el venezolano Máximo Acosta, prospecto número 25 de los Miami Marlins, quien recibió la llamada que tanto esperaba

Iván Herrera #48 de los Cardenales de San Luis se desliza a segunda base contra Máximo Acosta #24 de los Marlins de Miami en la primera entrada del juego en el LoanDepot Park el 18 de agosto de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Megan Briggs/Getty Images/AFP 

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La jornada del lunes fue especial para el venezolano Máximo Acosta, prospecto número 25 de los Miami Marlins, quien recibió la llamada que tanto esperaba: su ascenso a las Grandes Ligas. Sin embargo, el momento de alegría también estuvo marcado por un sentimiento agridulce tras el reciente fallecimiento de su padre, Máximo Sr., quien siempre soñó con ver a su hijo en el máximo nivel.

“Lo más hermoso es que me enseñó todo sobre este juego, y no solo por dinero, sino principalmente por amor al juego. Me enseñó a amar este juego, que es lo más importante cuando lo juegas. Hay que jugar con el corazón. Estoy muy emocionado por haberlo logrado, y donde sea que esté, sé que está muy orgulloso de mí”, declaró Acosta a través del intérprete Luis Dorante Jr., según MLB.com.

El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, camina de vuelta al dugout durante un compromiso, el 14 de junio de 2025.
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.
Su debut con los Marlins

El infielder de 22 años fue promovido desde Triple-A Jacksonville para ocupar el lugar del lesionado Graham Pauley, quien fue colocado en la lista de incapacitados de 10 días por una distensión del oblicuo derecho.

Acosta debutó como segunda base y octavo bate en la derrota de los Marlins 8-3 ante los Cardenales de San Luis en el LoanDepot Park. En su estreno, se fue de 3-0 con dos ponches y cometió un error defensivo.

Su camino a la MLB

Adquirido en diciembre de 2024 en el canje que envió a Jake Burger a otra organización, Acosta disputó toda la temporada 2025 en Jacksonville. Allí registró una línea ofensiva de .232/.319/.376 con 13 dobles, tres triples, 12 jonrones, 49 carreras impulsadas y 28 bases robadas en 106 partidos.

Durante la campaña jugó principalmente como campocorto (101 juegos), aunque también vio acción en la segunda base (5 juegos), mostrando su versatilidad defensiva.

Un futuro prometedor en Miami

El debut de Acosta marca el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. Más allá de sus estadísticas, el venezolano llega a la Gran Carpa con la motivación de honrar el legado de su padre y consolidarse como pieza importante en la reconstrucción de los Miami Marlins.

