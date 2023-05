Miami se llena de sabores para la Fórmula 1

Ahí estarán reconocidos chefs como Lorena García, Michelle Bernstein, Brad Kilgores y cadenas especializadas como Major Food Group y Groot Hospitality.

“Nos sentimos muy entusiasmados con nuestros socios que ofrecerán comida y bebidas en las carreras”, afirmó Tyler Epp, presidente del Grand Prix de Miami. “La oferta incluye opciones culinarias a cargo de chefs de clase mundial y la versatilidad cultural de los restaurantes de propietarios de las minorías. Lo mejor del sur de la Florida será puesto a disposición en un evento global”.

Los organizadores aseguran que la experiencia gastronómica en las carreras será para todos los gustos y el sur de la Florida mostrará su prestigiosa cultura culinaria alrededor del autódromo.

Bernstein, nativa de Miami, presentará una combinación de la comida moderna latinoamericana con clásicas especialidades y estará en los lujosos Yacht Club y Mia Marina.

Dos-Croquetas.jpg Dos Croquetas, de Alec Fernández y Vicky Carballo, presenta uno de sus platos bandera. FÓRMULA 1® CRYTPO.COM MIAMI GRAND PRIX

David Grutman, también de la Florida, vuelve al Grand Prix con su firma Groot Hospitality, que cuenta con los restaurantes Strawberry Moon, Papi Steak, Komodo, Swan y The Key Club y los night clubes LIV en Fontainebleau y Story. Grutman se especializa en pato a la pekinesa y platos con caviar, entre otras delicias.

MFG, fundado hace una década por Jeff Zalaznick, Mario Carbone y Rich Torrisi, posee un imperio global que supera los 40 restaurantes, clubes privados, bars y hoteles en ciudades como Nueva York, Las Vegas, París y Hong Kong. MFG brindará sus opciones en el Palm Club.

La tradicional comida italiana estará en Casa Tua Trackside Club, localizada en la Curva 1 (Turn 1). El chef kilgores servirá su comida americana con ingredientes floridanos.

Lorena García dirigirá el menú en el Start/Finish Suire, presentado por Gainbridge. Reverenciada por su fresco enfoque de la cocina latinoamericana, en la que fusiona ingredientes tradicionales con técnicas clásicas, la chef García ofrecerá los sabores exóticos de Centro y Sudamérica.

Bodega Taquería y Tequila, fundada el 2015 en South Beach por Keith Menin y Jared Galbut, ofrecerá su estilo único de sabores mexicanos; al igual que Cantina La Veinte, del grupo mexicano Cinbersol. Y Tacología, con su servicio al estilo mercado, propone tacos artísticos, tortillas y ceviches.

Con sus raíces en la historia de Miami desde 1898 y ubicada en Miami River, Casa Florida servirá en el autódromo palmito ceviche, Key West cocktail de camarones, Atlantic Tuna Tostada y enrollados de langosta.

Casa Tua.jpg Casa Tua con su buena comida estará en el Grand Prix de Miami de F1. FÓRMULA 1® CRYTPO.COM MIAMI GRAND PRIX

Café Versailles, con su sabrosa comida cubana desde 1971 en el corazón de Miami, prepara sus mejores platos para el mundial de F1. Doma, de Wynwood, aportará la cocina del sur de Italia;

Harry's pizzeria (1).jpg Harry’s Pizzeria, de Michael Schwartz, mostrará la cara de la industria de los restaurantes del sur de la Florida en el mundial de F1. FÓRMULA 1® CRYTPO.COM MIAMI GRAND PRIX

También estarán Harry’s Pizzeria; Pubbelly Sushi, con una fusión inspirada en platos japoneses y latinoamericanos creados por el chef José Medín. Y Dos Croquetas, fundada en el 2016 por Alex Fernández y Vicky Carballo con la misión de ofrecer las croquetas más espectaculares en el área de Miami.

Además entrarán en acción Sodexo Live! liderado por su chef ejecutivo Jonathan Cowan, quienes tienen el compromiso de encargarse de toda la comida para las suites y agazajos en el Hard Rock Stadium.

Los restaurantes de dueños de las minorías que estarán representados en el Grand Prix de F1 serán Adam’s Catering, Drinks On Me 305, Food Junkies on Wheels, Italian Vice, La Vela Coffee Roasters, Lovely’s, Tasebudz, Reggae Beets, SDC Treats, Seed, Soulfly Chicken, Ten’s Kitchen, Troy’s Barbeque y We Shuckin Eatery.

F1 Miami Grand Prix - Havana 1957 food (1).jpg Havana 1957 presentará en el Hard Rock Stadium unas croquetas inolvidables. FÓRMULA 1® CRYTPO.COM MIAMI GRAND PRIX

Las bebidas serán responsabilidad de La Herradura Ultra, que el año pasado presentó el cocktail bandera del evento, Mia Margarita; Hendrick’s, con tres bares en el East Campus; Glenfiddich estará en Mia Marina, mientras Ferrari Trento se ubicará en el North Campus. Los bares de Red Bull y Heineken estarán en todo el Hard Rock Stadium.

Todos los detalles han sido cuidados con el objetivo que los aficionados la pasen bien en el Grand Prix de Miami 2023.