Hijo de LeBron James sorprende con dos votaciones recibidas para el Juego de las Estrellas de NBA

La revelación de los titulares para el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles dejó varias sorpresas, especialmente por algunos votos emitidos por los propios jugadores de la NBA.

De acuerdo con Tim Reynolds de The Associated Press, el base de Los Angeles Lakers Bronny James , hijo de LeBron James, recibió dos votos de jugadores para ser titular en el Juego de Estrellas, pese a su limitada participación esta temporada.

Bronny James, votos inesperados pese a rol secundario

Bronny, en su segunda temporada profesional, ha tenido minutos muy reducidos con los Lakers. En la actual campaña promedia 1.5 puntos en 6.9 minutos a lo largo de 24 partidos, cifras que hacen llamativa su aparición en las papeletas de votación.

Aunque los votos de los jugadores generaron comentarios y sorpresa, no estuvieron cerca de convertirlo en titular, ya que el sistema de votación reparte el peso entre aficionados (50%), jugadores (25%) y medios de comunicación (25%).

Isaac Jones también recibió respaldo de sus compañeros

Otro nombre que llamó la atención fue el del ala-pívot Isaac Jones, actualmente en los Detroit Pistons, quien obtuvo cuatro votos de jugadores.

Jones comenzó la temporada con los Sacramento Kings, pero fue cortado y posteriormente reclamado por Detroit en noviembre. En la campaña 2025-26 apenas ha disputado 18 minutos en cuatro partidos, y recientemente fue llamado desde la G League, donde militaba con el Motor City Cruise.

Un sistema que deja curiosidades

El voto de los jugadores es anónimo, lo que suele dar lugar a este tipo de resultados curiosos cada año. Aun así, su peso limitado impide que estos respaldos aislados alteren de forma significativa la elección final de los titulares.

Finalmente, ninguno de los dos jugadores estuvo cerca de ser elegido titular, pero sus votos se suman a la lista de curiosidades que año tras año acompañan al proceso de selección del NBA All-Star Game.