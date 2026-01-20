martes 20  de  enero 2026
Baloncesto

Hijo de LeBron James sorprende con dos votaciones recibidas para el Juego de las Estrellas de NBA

Bronny James e Isaac Jones recibieron votos sorpresa de jugadores en la elección de titulares del NBA All-Star Game 2026, pese a su escasa participación

Foto del domingo 6 de octubre del 2024, el base de los Lakers de Los Ángeles Bronny James y el alero LeBron James calientan antes de un encuentro de pretemporada ante los Suns de Phoenix.&nbsp;

Foto del domingo 6 de octubre del 2024, el base de los Lakers de Los Ángeles Bronny James y el alero LeBron James calientan antes de un encuentro de pretemporada ante los Suns de Phoenix. 

AP/William Liang
Por Pedro Felipe Hernández

La revelación de los titulares para el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles dejó varias sorpresas, especialmente por algunos votos emitidos por los propios jugadores de la NBA.

De acuerdo con Tim Reynolds de The Associated Press, el base de Los Angeles Lakers Bronny James, hijo de LeBron James, recibió dos votos de jugadores para ser titular en el Juego de Estrellas, pese a su limitada participación esta temporada.

Lee además
LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.
BALONCESTO

Sin LeBron James, la NBA conoce a sus "titulares" para el Juego de Estrellas
El exjugador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, habla durante una conferencia de prensa, el 14 de abril de 2025.
FÚTBOL

Venezuela oficializa a Oswaldo Vizcarrondo como su seleccionador absoluto

Bronny James, votos inesperados pese a rol secundario

Bronny, en su segunda temporada profesional, ha tenido minutos muy reducidos con los Lakers. En la actual campaña promedia 1.5 puntos en 6.9 minutos a lo largo de 24 partidos, cifras que hacen llamativa su aparición en las papeletas de votación.

Aunque los votos de los jugadores generaron comentarios y sorpresa, no estuvieron cerca de convertirlo en titular, ya que el sistema de votación reparte el peso entre aficionados (50%), jugadores (25%) y medios de comunicación (25%).

Isaac Jones también recibió respaldo de sus compañeros

Otro nombre que llamó la atención fue el del ala-pívot Isaac Jones, actualmente en los Detroit Pistons, quien obtuvo cuatro votos de jugadores.

Jones comenzó la temporada con los Sacramento Kings, pero fue cortado y posteriormente reclamado por Detroit en noviembre. En la campaña 2025-26 apenas ha disputado 18 minutos en cuatro partidos, y recientemente fue llamado desde la G League, donde militaba con el Motor City Cruise.

Un sistema que deja curiosidades

El voto de los jugadores es anónimo, lo que suele dar lugar a este tipo de resultados curiosos cada año. Aun así, su peso limitado impide que estos respaldos aislados alteren de forma significativa la elección final de los titulares.

Finalmente, ninguno de los dos jugadores estuvo cerca de ser elegido titular, pero sus votos se suman a la lista de curiosidades que año tras año acompañan al proceso de selección del NBA All-Star Game.

Temas
Te puede interesar

Jeff Hafley liderará la reestructuración defensiva de los Miami Dolphins en la era post Mike McDaniel

Haas presenta su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada