martes 20  de  enero 2026
BALONCESTO

Sin LeBron James, la NBA conoce a sus "titulares" para el Juego de Estrellas

La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos del legendario LeBron James siendo escogido en el grupo principal

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Con la ausencia notoria de LeBron James, la NBA dio a conocer este lunes a los diez principales jugadores del Juego de Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los "titulares": cinco jugadores de la Conferencia Oeste y cinco de la Conferencia Este, sin importar su posición.

La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos del legendario James siendo escogido en el grupo principal de diez basquetbolistas.

La Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, votado en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.

A "Wemby" lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Thunder de Oklahoma City, y el triple MVP serbio, Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver.

El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, y el estadounidense Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, completan el quinteto más votado de la Oeste.

¿Sin LeBron?

En el Este, en tanto, los "titulares" son Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit; Jaylen Brown, de los Celtics de Boston; Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee; y Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia.

Los diez seleccionados serán acompañados, como es usual, por 14 jugadores "suplentes" elegidos luego por los entrenadores del All-Star Game para la tradicional velada de gala de la prestigiosa liga norteamericana de baloncesto.

Tras no ser seleccionado en el grupo principal por primera vez desde 2005, James seguramente será votado para formar parte del grupo de segunda línea.

LeBron James (13).jpg
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

Pero su ausencia en la lista de "titulares", a sus 41 años, envía una señal del fin de una era, en la que se tornó en un ícono de la NBA y en un competidor a la altura de Michael Jordan.

James se perdió los primeros 14 partidos de la temporada con los Lakers por ciática. Desde su regreso, ha promediado 22,6 puntos por partido, con 5,9 rebotes y 6,9 asistencias.

Nuevo formato

Para esta edición, el rótulo de "titulares" y "suplentes", sin embargo, será apenas honorífico debido a que el Juego de Estrellas implementará un nuevo formato de competición que pretende, una vez más, dinamizar una velada tradicionalmente soporífera.

En línea con la internacionalización de su campeonato, la NBA ha decidido enfrentar a Estados Unidos contra el mundo, con un minitorneo de tres equipos de mínimo ocho deportistas, dos con quintetos locales y uno compuesto por extranjeros.

Si al término del proceso de selección no hay suficientes internacionales o estadounidenses, el comisionado de la NBA, Adam Silver, invitará a jugadores adicionales.

Habrá una fase de grupos seguida de una final entre los dos mejores conjuntos. Cada partido tendrá 12 minutos de duración.

De esta manera, los aficionados podrán presenciar la entrada en acción de un auténtico "Dream Team", con Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic y Antetokounmpo compartiendo filas.

El All-Star Game tendrá lugar en el Intuit Dome, la arena ultramoderna de los Clippers en Los Ángeles.

FUENTE: AFP

