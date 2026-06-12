viernes 12  de  junio 2026
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Corea del Sur protagoniza la primera remontada del Mundial 2026

Corea del Sur se impuso con goles de Hwang In-beom (67') y de Oh Hyeon-gyu (80'), mientras que el tanto de Chequia estuvo a cargo de Ladislav Krejci (59')

El centrocampista Hwang In-beom, de Corea del Sur, celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido ante República Checa, el 11 de junio de 2026.

El centrocampista Hwang In-beom, de Corea del Sur, celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido ante República Checa, el 11 de junio de 2026.

ULISES RUIZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUADALAJARA.- Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo, en el estadio de Guadalajara.

La oncena surcoreana se impuso con goles de Hwang In-beom (67') y de Oh Hyeon-gyu (80'), mientras que el tanto de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59').

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Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.

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Tras un primer tiempo cauteloso donde fueron los coreanos quienes mostraron mayor ímpetu ante el arco contrario, Krejci sacó ventaja de su estatura y conectó un remate de cabeza que dejó sin opciones a los defensores asiáticos.

Alertados por una ventaja checa que resultaba inmerecida, la ofensiva surcoreana se incrementó. Un pase desde el mediocampo que Hwang logró conectar pese al acecho de la defensa europea pasó por encima del arquero checo y se coló suavemente en la portería.

Finalmente, Oh, quien había entrado al campo minutos antes en reemplazo de la estrella surcoreana Son Heung-min, aprovechó una espectacular asistencia desde el lado derecho del área y selló con un potente remate el resultado definitivo.

Bajan precio de la cerveza en Ecuador por el Mundial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026.

"Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste).

"De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%", agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores.

La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

FUENTE: AFP

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