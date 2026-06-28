domingo 28  de  junio 2026
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Aseguran que el capitán de la selección de Cabo Verde está acusado de violación

Ryan Mendes, quien se encuentra disputando el Mundial de Norteamérica 2026 con Cabo Verde, es objeto de una denuncia por violación en Nueva Zelanda

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, controla el balón durante un partido del Mundial ante Uruguay, el 21 de junio de 2026.

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, controla el balón durante un partido del Mundial ante Uruguay, el 21 de junio de 2026.

ALEX SLITZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, que disputa el Mundial de Norteamérica 2026, es objeto de una denuncia por violación en Nueva Zelanda presentada por una brasileña, según el medio brasileño O Globo.

Los hechos habrían tenido lugar el 27 de marzo en el hotel de Auckland donde se alojaba la selección africana durante los partidos amistosos organizados por la FIFA en Oceanía con miras a la Copa del Mundo.

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Una ciudadana brasileña, contratada por la federación neozelandesa para ejercer de intérprete, acusa al capitán de los Tiburones Azules de haber entrado por la fuerza en su habitación y, a continuación, haberla golpeado y violado.

La policía local abrió una investigación el 10 de abril.

Según O Globo, la presunta víctima envió un mes más tarde notificaciones a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA para solicitar la exclusión del jugador del Mundial.

Al parecer, ninguna de las dos instancias respondió a sus peticiones, de acuerdo con el medio.

La Federación de Cabo Verde, consultada por la AFP, no ha querido hacer comentarios. La FIFA, a la que también se ha consultado, tampoco ha hecho comentarios, pero precisó que está "en contacto con las autoridades neozelandesas".

"Por regla general (...) los órganos judiciales independientes no hacen comentarios sobre las acusaciones que puedan o no haber recibido, ni sobre la posible existencia de investigaciones en curso relativas a los casos denunciados", añadió el organismo.

Mendes, de 36 años, es el jugador con más partidos internacionales (99) de los Tiburones Azules y el máximo goleador de la historia de Cabo Verde (22 goles).

El extremo del Igdir FK de Turquía, que comenzó su carrera en Le Havre de Francia, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con su equipo, que logró una clasificación histórica para los dieciseisavos de final.

Cabo Verde se enfrentará a Argentina el viernes en Miami.

Parreira se encuentra "estable"

El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira, internado en cuidados intensivos por una inflamación pulmonar, se encuentra en estado "estable" después de ser sometido a una operación por "complicaciones", informó el domingo el hospital donde está siendo tratado en Río de Janeiro.

Parreira, de 83 años, que condujo a Brasil a conquistar su cuarto título mundial en Estados Unidos 1994, padece desde 2023 un linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

Fue intervenido quirúrgicamente el sábado para la "cauterización de una hemorragia nasal, realizada con éxito", detalló el hospital Samaritano Barra, donde permanece ingresado desde el 16 de junio.

Su estado de salud es "estable", pero sigue "sedado" y "con respiración asistida", precisó el nosocomio privado.

FUENTE: AFP

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