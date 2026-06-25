Cancelan pelea de exhibición de Floyd Mayweather Jr.

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. participa en una sesión de entrenamiento en un gimnasio en Tokio, el 22 de septiembre de 2022.

LOS ÁNGELES.- El combate de exhibición entre el excampeón de boxeo estadounidense Floyd Mayweather y la estrella griega del kickboxing Mike Zambidis , programado originalmente para el 27 de junio en Atenas , fue cancelado, según informó ESPN el jueves.

El motivo de la cancelación es una solicitud de medida cautelar presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la empresa organizadora del evento, CSI , con el fin de impedir la exhibición contra Zambidis.

Boxeo Floyd Mayweather sale del retiro y anuncia su regreso al boxeo profesional

CSI ha demandado a Mayweather por sus combates previstos contra Mike Tyson y Manny Pacquiao.

En una carta dirigida al tribunal, citada por ESPN, la abogada Melissa Glass declaró que el combate Mayweather-Zambidis no se llevará a cabo debido a la incertidumbre que rodea su celebración, ya que "ha paralizado todos los planes de promoción y transmisión del evento, así como la venta de entradas".

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Añadió que la pelea de excampeón contra Zambidis, de 45 años, ganador de 18 títulos mundiales y conocido principalmente por su trayectoria en K-1 MAX, podría reprogramarse.

La semana pasada, CSI presentó una demanda contra Mayweather, de 49 años, para recuperar al menos 4,65 millones de dólares que, según la compañía, le pagó al boxeador a cambio de los derechos exclusivos de promoción de sus peleas planeadas contra Tyson y Pacquiao.

Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias y ninguna derrota, habiendo ganado prestigiosos títulos (CMB, AMB, FIB, OMB) en cinco categorías diferentes (superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter).

Si bien ha participado en numerosas peleas de exhibición desde entonces, la anunciada para finales de 2024 contra el excampeón de los pesados Tyson nunca se concretó.

Los planes para una revancha oficial contra el ícono filipino Pacquiao, anunciada por Netflix para septiembre, también están encontrando dificultades.

Mayweather ha declarado que la pelea sería solo una exhibición, mientras que Pacquiao sostiene que solo firmó un contrato para un combate oficial.

Cerúndolo cae en cuartos en Eastbourne

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, 45º del ránking ATP, quedó eliminado en cuartos de final del torneo ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido) al caer este jueves ante el británico Toby Samuel (142º) por 6-3 y 6-4.

Samuel, que entró al cuadro principal como repescado ("lucky loser") después de caer en la fase previa, sigue adelante como revelación del torneo, un día después de haber eliminado a otro argentino, Thiago Agustín Tirante (54º), en la segunda ronda.

Juanma Cerúndolo, sorpresa en el último Roland Garros tras llegar a octavos de final dejando por el camino al número uno mundial Jannik Sinner, deja el cuadro del torneo sin argentinos.

No podrá emular a su hermano Francisco Cerúndolo (21º del mundo), que el pasado domingo fue campeón en otro torneo británico sobre césped previo a Wimbledon, el de Queen's.

FUENTE: AFP