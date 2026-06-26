viernes 26  de  junio 2026
BOXEO

Revancha entre Pacquiao y Mayweather queda aplazada de forma indefinida

Esta decisión es consecuencia de "una mezcla de las investigaciones federales, problemas de agenda y estancamiento financiero que rodean al campo de Mayweather"

El filipino Manny Pacquiao hace su entrada al ring para un combate contra el estadounidense Mario Barrios en Las Vegas, el 19 de julio de 2025.

El filipino Manny Pacquiao hace su entrada al ring para un combate contra el estadounidense Mario Barrios en Las Vegas, el 19 de julio de 2025.

ETHAN MILLER / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANILA.- La revancha sobre el cuadrilátero entre las leyendas del boxeo Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, prevista para septiembre, ha sido aplazada indefinidamente, anunció el equipo del filipino el viernes en Manila.

En un comunicado se precisó que ese combate no podrá celebrarse hasta principios de 2027 como pronto.

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Esta decisión es consecuencia de "una mezcla de las investigaciones federales, problemas de agenda y estancamiento financiero que rodean al campo de Mayweather", explicaron los representantes de Pacquiao en un comunicado publicado el viernes.

La compañía promotora CSI denunció la semana pasada a Mayweather para recuperar 4,6 millones de dólares que dice haber pagado al boxeador por los derechos exclusivos en la promoción del combate de Pacquiao y en otra exhibición contra Mike Tyson.

Luego de que el pasado mes de febrero Netflix anunciara el combate previsto para el 19 de septiembre en Las Vegas, Mayweather afirmó que se trataría únicamente de una exhibición, mientras que Pacquiao sostenía que él había firmado un contrato para un combate oficial.

Segunda cancelación

Este anuncio llega el día después de que la cadena ESPN anunciase la cancelación del combate de exhibición entre Mayweather y la estrella griega del kickboxing Mike Zambidis, programado para el 27 de junio en Atenas.

El estadounidense Mayweather y el filipino Pacquiao, dos excampeones del mundo en varias ocasiones, forman parte del panteón del boxeo, y se enfrentaron el 2 de mayo de 2015 en Las Vegas, por el título unificado de peso wélter.

El estadounidense ganó a los puntos por unanimidad, en un combate que generó los ingresos récord de 4,6 millones de dólares en pago por visión.

Mayweather, de 49 años de edad, se retiró profesionalmente en 2017 con un palmarés perfecto de 50 victorias y ninguna derrota. Desde entonces ha multiplicado su aparición en combates de exhibición.

Por su parte, Pacquiao, de 47 años, también se retiró de los cuadriláteros en 2021, con un palmarés de 62 victorias, 3 empates y 8 derrotas.

El astro salió de la retirada en julio de 2025 para enfrentarse al estadounidense Mario Barrios, un combate que terminó en empate.

FUENTE: AFP

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