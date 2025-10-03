Canelo Álvarez será operado tras su derrota con Terence Crawford. ¿Cuándo será la próxima pelea?

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez no cierra el 2025 como esperaba. Después de perder sus títulos de los supermedianos ante Terence Crawford en septiembre, ahora deberá someterse a una cirugía en el codo izquierdo, lo que aplaza sus planes de regreso al ring.

Según confirmó su equipo de relaciones públicas, Canelo será operado el 23 de octubre mediante una artroscopia en el codo izquierdo para retirar cuerpos libres diagnosticados.

El procedimiento se realizará en Orange, California, según informó The Ring.

El tiempo exacto de recuperación no fue confirmado, pero se estima que estará al menos dos meses inactivo.

¿Qué pasará con su contrato y su próxima pelea?

Canelo Álvarez aún tiene dos combates pendientes bajo el contrato firmado con Riyadh Season, que estaban previstos para 2026.

Posible retraso en el calendario

Inicialmente se esperaba su regreso al ring en febrero de 2026, para cumplir con la tercera de cuatro peleas pactadas.

Sin embargo, la cirugía y el tiempo de rehabilitación obligarán a retrasar su retorno.

Historial de lesiones y operaciones de Canelo

A lo largo de sus 20 años de carrera profesional, Canelo acumula 68 peleas (63 victorias, 3 derrotas y 2 empates) y esta será apenas su tercera cirugía:

2018: rodilla derecha.

2022: muñeca izquierda.

2025: codo izquierdo

¿Está cerca el retiro de Canelo Álvarez?

Tras su derrota con Crawford ante más de 70,000 espectadores en Las Vegas, surgieron especulaciones sobre un posible retiro. Sin embargo, el mexicano de 35 años aseguró que aún no piensa colgar los guantes.

“No me retiro. Seguiré peleando”, manifestó después del combate.

Por ahora, todo dependerá de la evolución de su operación y recuperación, que marcará el rumbo de sus siguientes compromisos en el boxeo.

La cirugía de Canelo Álvarez supone un parón inesperado en su carrera, justo después de perder ante Terence Crawford. Aunque su regreso estaba previsto para febrero de 2026, la recuperación será clave para definir cuándo volverá a pelear y contra quién