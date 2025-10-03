viernes 3  de  octubre 2025
Boxeo

Canelo Álvarez será operado tras su derrota con Terence Crawford. ¿Cuándo será la próxima pelea?

"Canelo Álvarez será operado del codo tras perder con Terence Crawford. ¿Qué pasará con su próxima pelea y su contrato con Riyadh Season en 2026?"

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl Canelo Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

SARAH STIER / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez no cierra el 2025 como esperaba. Después de perder sus títulos de los supermedianos ante Terence Crawford en septiembre, ahora deberá someterse a una cirugía en el codo izquierdo, lo que aplaza sus planes de regreso al ring.

¿Cuándo será la operación de Canelo Álvarez?

Según confirmó su equipo de relaciones públicas, Canelo será operado el 23 de octubre mediante una artroscopia en el codo izquierdo para retirar cuerpos libres diagnosticados.

Lee además
Austin Wells #28 y Cody Bellinger #35 de los Yankees de Nueva York celebran tras vencer 4-0 a los Medias Rojas de Boston en el tercer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 2 de octubre de 2025 en el Bronx de Nueva York. 
Béisbol

Playoffs MLB 2025: Dodgers-Phillies, Yankees-Blue Jays y todas las llaves de la Serie Divisional
El balón de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, llamado Trionda, se muestra durante su presentación en Nueva York el 2 de octubre de 2025. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio de 2026, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos. 
Fútbol

TRIONDA: el nuevo balón oficial del Mundial FIFA 2026, tecnología, diseño y significado

El procedimiento se realizará en Orange, California, según informó The Ring.

El tiempo exacto de recuperación no fue confirmado, pero se estima que estará al menos dos meses inactivo.

¿Qué pasará con su contrato y su próxima pelea?

Canelo Álvarez aún tiene dos combates pendientes bajo el contrato firmado con Riyadh Season, que estaban previstos para 2026.

Posible retraso en el calendario

Inicialmente se esperaba su regreso al ring en febrero de 2026, para cumplir con la tercera de cuatro peleas pactadas.

Sin embargo, la cirugía y el tiempo de rehabilitación obligarán a retrasar su retorno.

Historial de lesiones y operaciones de Canelo

A lo largo de sus 20 años de carrera profesional, Canelo acumula 68 peleas (63 victorias, 3 derrotas y 2 empates) y esta será apenas su tercera cirugía:

2018: rodilla derecha.

2022: muñeca izquierda.

2025: codo izquierdo

Picsart_25-09-15_17-20-16-810
Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

¿Está cerca el retiro de Canelo Álvarez?

Tras su derrota con Crawford ante más de 70,000 espectadores en Las Vegas, surgieron especulaciones sobre un posible retiro. Sin embargo, el mexicano de 35 años aseguró que aún no piensa colgar los guantes.

“No me retiro. Seguiré peleando”, manifestó después del combate.

Por ahora, todo dependerá de la evolución de su operación y recuperación, que marcará el rumbo de sus siguientes compromisos en el boxeo.

La cirugía de Canelo Álvarez supone un parón inesperado en su carrera, justo después de perder ante Terence Crawford. Aunque su regreso estaba previsto para febrero de 2026, la recuperación será clave para definir cuándo volverá a pelear y contra quién

Temas
Te puede interesar

Los tenistas no están "suficientemente unidos" sobre el calendario, opina Djokovic

El Gran Premio de Singapur ocasiona algo nunca visto en la Fórmula 1

La FIFA prefiere no meterse en los conflictos de Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Alta probabilidad que cierre gubernamental se extiende a la próxima semana

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions