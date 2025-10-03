TRIONDA: el nuevo balón oficial del Mundial FIFA 2026, tecnología, diseño y significado

El balón de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, llamado Trionda, se muestra durante su presentación en Nueva York el 2 de octubre de 2025. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio de 2026, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA y Adidas presentaron en Ciudad de México el TRIONDA , el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la primera edición de la historia que se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá .

El nombre surge de la combinación de dos elementos:

“Tri”: hace referencia al número tres, símbolo de las naciones anfitrionas.

“Onda”: alude a una ola de energía y unión que recorre los países y conecta al mundo a través del fútbol.

El diseño rinde homenaje a las identidades nacionales con tres ondas de color:

Rojo: con la hoja de maple de Canadá.

Verde: con el águila real de México.

Azul: con estrellas que representan a Estados Unidos.

Además, los acabados dorados evocan al icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Innovación tecnológica: el balón más avanzado de la historia

El TRIONDA no es solo un balón de diseño, sino una pieza de alta tecnología creada para mejorar el espectáculo. Entre sus principales novedades destacan:

Construcción de cuatro paneles: un cambio radical respecto a los tradicionales hexágonos, que ofrece mayor estabilidad en vuelo y un bote más uniforme.

Superficie en relieve: mejora el agarre y la precisión en condiciones de humedad.

Connected Ball Technology: incorpora un chip de movimiento de 500 Hz que envía datos en tiempo real al VAR. Esto permite decisiones de fuera de juego más rápidas y detectar con exactitud cada toque de balón en jugadas polémicas (manos, faltas o goles dudosos).

¿Cuánto costó hacerlo?

Adidas no ha revelado el presupuesto exacto de desarrollo, pero expertos en la industria estiman que la inversión en investigación, diseño y pruebas de este tipo de balones supera los millones de dólares. El precio de venta al público del TRIONDA rondará los 150 a 170 euros (similar a modelos oficiales anteriores), mientras que su versión réplica estará disponible en ediciones más económicas para los fanáticos.

Una Copa Mundial histórica

La edición de 2026 será la más grande hasta ahora:

48 selecciones participantes en lugar de 32.

104 partidos en total (frente a los 64 anteriores).

16 sedes repartidas entre México, Canadá y Estados Unidos, organizadas en tres regiones para reducir los viajes de los equipos.

El TRIONDA simboliza la unión de tres naciones y marca un salto tecnológico en la historia del fútbol. Con un diseño llamativo, acabados premium y tecnología de última generación, este balón será protagonista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un torneo que promete romper todos los récords.