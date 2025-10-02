jueves 2  de  octubre 2025
Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur ocasiona algo nunca visto en la Fórmula 1

La organización de Fórmula 1 declaró este jueves "calor extremo" para el Gran Premio de Singapur, que se disputa este fin de semana

Esta foto muestra el circuito iluminado para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras un rayo (izq.) ilumina el cielo de Singapur el 1 de octubre de 2025.

Roslan RAHMAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La organización de Fórmula 1 declaró este jueves "calor extremo" para el Gran Premio de Singapur, que se disputa este fin de semana, una nueva reglamentación para mantener a los pilotos protegidos de las altas temperaturas previstas.

El director de carrera Rui Marques publicó un comunicado el jueves notificando a los equipos el reglamento, que permite a los pilotos llevar chalecos refrigerantes, debido a que se espera que la temperatura ambiente sea de 31ºC o superior.

"Tras haber recibido por parte del Servicio de Meteorología oficial una previsión de que el Índice de Calor será superior a 31ºC en algunos momentos durante la carrera... se declara 'calor extremo'", declaró Marques.

El circuito Marina Bay es uno de los más exigentes principalmente en F1, donde el calor extremo y la humedad juegan un papel importante.

Los pilotos llegan a perder hasta tres kilos durante esta carrera nocturna, que en ocasiones alcanza el límite de dos horas de duración.

Los chalecos tienen tubos de refrigeración conectados a bombas y a un intercambiador de calor. Varios pilotos lo encuentran incómodo, especialmente en el ya de por sí espacio ajustado dentro de los monoplazas.

Por ello, la FIA anunció que su uso no es obligatorio, pero aquellos pilotos o equipos que opten por no llevarlos tendrán que mantener dentro del monoplaza el equipo necesario para que estos funcionen.

Los pilotos que no lleven los chalecos tendrán que llevar 0,5 kg de lastre para no obtener ventaja sobre aquellos que sí los usan.

Este sistema comenzó a desarrollarse tras el Gran Premio de Catar en 2023, en el que varios pilotos necesitaron atención médica tras sufrir las consecuencias del calor.

El piloto británico de Mercedes George Russell probó este chaleco durante el Gran Premio de Baréin y dio su visto bueno.

"Por supuesto siempre se puede mejorar. Quería darle una oportunidad. Por el momento, todo bien", opinó.

FUENTE: AFP

