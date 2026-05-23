sábado 23  de  mayo 2026
Fórmula 1

George Russell gana el sprint de Canadá tras un explosivo duelo con Antonelli

George Russell ganó la carrera sprint del GP de Canadá 2026 tras una intensa batalla con Kimi Antonelli. Franco Colapinto terminó noveno y rozó los puntos.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, compite durante la carrera sprint previa al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026

El piloto británico de Mercedes, George Russell, compite durante la carrera sprint previa al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026

Geoff Robins / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

George Russell se llevó este sábado la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá después de protagonizar un intenso y polémico duelo con su compañero de equipo en Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli.

El piloto británico defendió con agresividad la primera posición durante gran parte de la prueba disputada en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, resistiendo los ataques del joven italiano, líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

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La tensión entre ambos pilotos permitió que Lando Norris, de McLaren, aprovechara el enfrentamiento interno de Mercedes para finalizar en la segunda posición, mientras Antonelli cerró el podio en tercer lugar.

El momento más caliente de la carrera llegó en la vuelta seis, cuando Antonelli intentó superar a Russell por el exterior en dos ocasiones consecutivas. Ambos monoplazas llegaron a tocarse y terminaron pasando por la hierba antes de reincorporarse al trazado.

Muy molesto por la maniobra, Antonelli reclamó por radio una sanción contra su compañero.

“Si así es como vamos a pilotar, está bien saberlo”, protestó el italiano durante la carrera, antes de que el jefe del equipo, Toto Wolff, interviniera para pedir calma y evitar más tensión pública entre sus pilotos.

Tras bajarse del coche, Antonelli mantuvo su postura aunque con un tono más moderado.

“Intenté adelantar, tengo que revisar la jugada porque estaba en paralelo y me empujaron fuera. Luego cometí un error y me sacaron de la pista, pero fue una buena batalla”, declaró el joven de 19 años.

Russell, por su parte, evitó entrar en la polémica y destacó el rendimiento del equipo.

“Fue una buena batalla. Me alegra que ambos estemos aquí después de la carrera”, comentó el británico, que busca recortar los 20 puntos de diferencia que tiene respecto a Antonelli en la clasificación general.

Norris también valoró positivamente el espectáculo ofrecido por los Mercedes.

“Fue bonito verlos pelear durante un rato y recuperar terreno. Kimi me alcanzó muy rápido, así que fue un buen resultado para nosotros”, afirmó el piloto de McLaren.

Detrás de los tres primeros terminó Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton llevó su Ferrari hasta la sexta posición, justo por delante de Max Verstappen, de Red Bull Racing.

Colapinto vuelve a destacar con Alpine

El argentino Franco Colapinto volvió a dejar buenas sensaciones con Alpine F1 Team al finalizar noveno tras remontar cuatro posiciones desde la salida.

Después de su destacado séptimo puesto en Miami, el joven piloto volvió a competir a gran nivel pese a los problemas mecánicos sufridos durante los entrenamientos libres.

“Fue una buena carrera, teníamos muy buen ritmo. Quedar noveno largando decimotercero, en una pista complicada, estuvo bastante bien”, declaró Colapinto.

El argentino lamentó haberse quedado tan cerca de sumar puntos.

“Una pena no haber sumado un puntito, estuvo muy cerca”, añadió.

Por su parte, Sergio Pérez terminó inicialmente undécimo con Cadillac Formula 1 Team, aunque una penalización de 10 segundos lo relegó al decimocuarto puesto.

El español Carlos Sainz Jr. finalizó décimo para Williams, mientras Fernando Alonso abandonó la prueba con su Aston Martin.

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