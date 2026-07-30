jueves 30  de  julio 2026
FÚTBOL

Capitán de Alemania confirma que "probablemente me retire" del fútbol al final de la temporada

El portero Manuel Neuer, capitán de la selección de Alemania en el Mundial 2026 y pilar del Bayern Múnich, tiene contrato con el club hasta 2027

El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, durante un partido ante el Borussia Dortmund, el 30 de noviembre de 2024.

El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, durante un partido ante el Borussia Dortmund, el 30 de noviembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- "Es muy probable que me retire" a final de temporada, explicó el guardameta y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, desde Rottach-Egern, al sur de Múnich, donde el club bávaro prepara su próxima temporada.

El pasado mes de mayo, Neuer, de 40 años, renovó su contrato por una temporada, hasta 2027, con el Bayern, equipo al que se unió en 2011 procedente de su club formador Schalke 04.

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"No voy a jugar cada partido diciéndome que quizás sea el último, me da igual si quizás he jugado ya por última vez en un estadio u otro. Pero es muy probable que me retire" al término de la temporada, declaró Neuer el martes.

"En el 85% de los casos, me habría retirado ya" tras la temporada que acaba de terminar, añadió el emblemático guardameta, que se dio un tiempo para reflexionar antes de renovar.

"Pero con este equipo y este 'staff', sigue siendo un placer", precisó el campeón del mundo en 2014.

"Seguimos teniendo la posibilidad de meternos en la lucha por ganar todos los títulos y estamos totalmente al nivel con este equipo. Este grupo, este equipo, la estructura que tenemos en el club, constituye ese 15% que me decantó por seguir", destacó Neuer.

Apartado de los terrenos entre febrero y marzo y de nuevo a mediados de mayo por una lesión en el gemelo izquierdo, Neuer fue decisivo en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (6-4 en el cúmulo entre ida y vuelta).

Eliminado en semifinales por el París Saint-Germain, el Bayern logró el doblete Bundesliga-Copa de Alemania, aunque Neuer se perdió la final de Copa contra el Stuttgart.

Último baile mundialista

El guardameta salió también de su retirada internacional para disputar el Mundial 2026, que terminó en fiasco tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay en los penales, el tercer tropiezo consecutivo de la Mannschaft en una Copa del Mundo.

Dos veces campeón de Liga de Campeones (2013, 2020) campeón de Alemania en 13 ocasiones y campeón del mundo con Alemania en el Mundial 2014, cuando era considerado el mejor arquero del mundo, Neuer posee uno de los palmareses más nutridos del fútbol alemán y su estilo de juego revolucionó la posición de portero.

FUENTE: AFP

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