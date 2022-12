Alcaraz, de 19 años, aprovechó al máximo la ausencia de Djokovic, de 35 años, en el US Open para conquistar su primer Grand Slam y convertirse en el número 1 de la ATP más joven de la historia.

Sin embargo, el español asegura estar contento de que Djokovic pueda competir en Melbourne Park, aceptando de buen gusto un posible enfrentamiento con el 21 veces campeón de torneos de Grand Slam, que ha logrado ganar en el Abierto de Australia en nueve ocasiones, una cifra récord.

"El tenis es mejor teniendo a los mejores jugadores del mundo, y para los aficionados también es bueno ver un torneo con los mejores jugadores", declaró Alcaraz a la prensa en Abu Dabi, donde se dispone a participar en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship.

Picsart_22-11-21_18-28-37-775.jpg El serbio Novak Djokovic besa el trofeo de las Finales de la ATP, tras vencer al noruego Casper Ruud en la final del domingo 20 de noviembre de 2022 AP/Antonio Calanni

"Hablando por mí, quiero ver jugar a Novak en todos los torneos. Siempre he dicho que si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor jugador del mundo. Soy un tipo afortunado por tener a Djokovic en el circuito".

Alcaraz reveló que se ha recuperado "casi al cien por cien" de la lesión abdominal que le obligó a retirarse de su partido de cuartos de final del Masters de París contra Holger Rune el mes pasado y le dejó fuera de sus dos últimos eventos de la temporada 2022: las Finales ATP, donde Djokovic salió campeón, y las Finales de la Copa Davis.

"Por fin me siento bien. He tenido un mes para recuperar bien el abdomen y ahora mismo me encuentro casi al cien por cien. Esta última semana he entrenado con normalidad y me encuentro muy bien", dijo el murciano.

2023 en la misma posición

Alcaraz disputará dos partidos en Abu Dabi el sábado y el domingo y no tiene previsto jugar ningún torneo oficial antes del Abierto de Australia, que comienza el 16 de enero.

El adolescente español es consciente que será el hombre a seguir la próxima temporada y declaró a Arab News en una entrevista reciente que está dispuesto a perder su número 1, pero que lucharía duro para recuperarlo.

"Por supuesto que tener una diana en la espalda para todo el mundo va a ser un poco diferente para mí este año y tengo que estar preparado para eso", dijo Alcaraz el viernes.

"Voy a intentar acabar 2023 en la misma posición que ahora. Va a ser un año largo, pero por supuesto voy a disfrutar".

alcarazout.jpg El español Carlos Alcaraz informa que no seguirá jugando este año por lesión AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Alcaraz ganó su único enfrentamiento con Djokovic en la semifinal del Masters 1000 de Madrid este año, habiendo despachado también a Rafael Nadal de camino a convertirse en el ganador más joven del título.

El español ganó cinco de sus seis títulos individuales del ATP Tour en 2022, incluido el US Open y dos Masters 1000.

Alcaraz cree que esta próxima campaña será la más dura hasta la fecha, añadiendo que será "muy abierta", con muchos jugadores capaces de competir en los grandes eventos.

FUENTE: AFP