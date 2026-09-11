viernes 11  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Carlos Sainz se prepara para su primera ‘home race’ con un Williams con posibilidades limitadas

El piloto español correrá por primera vez en Madrid, ciudad que lo vio nacer y que se estrena como la sede del GP de España

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

AFP
Por Karla Roca

El piloto español correrá por primera vez en Madrid, ciudad que lo vio nacer y que se estrena como la sede del GP de España de esta temporada.

Este fin de semana la máxima categoría del automovilismo continúa con la gira europea, haciendo una parada en Madrid para el primer Gran Premio de España en el enigmático circuito de Madring, trazado que debuta en el calendario este 2026.

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Para esta cita, Carlos Sainz llega al Circuito de Madring como embajador, emocionando a los fanáticos que han compartido con el volante en diferentes eventos que se han realizado como parte del fin de semana de carrera.

GP de España 2026: Una cita agridulce para Carlos Sainz y Williams

Aunque este fin de semana representa un sueño cumplido para Sainz al tener la posibilidad de correr en casa por primera vez, también lo pone frente a frente a la realidad que está viviendo con Williams, escudería que al momento solo puede aspirar a resultados modestos en la zona media, y que deberá sortear los retos que supone un trazado nuevo.

Luego del Gran Premio de Italia 2026, Williams se mantiene en la novena posición en el campeonato de constructores con un total de 11 puntos, muy lejos de los resultados en cuanto a ritmo y fiabilidad de los que dieron pesquisas en 2025.

A pesar del panorama que aún parece reservado para este fin de semana, Carlos Sainz ha asegurado que su intervención con Williams en el Madring será todo lo que los aficionados esperan, pues dejará todo en la pista.

Hasta el momento y antes de la primera sesión de prácticas libres, Sainz es el único piloto que ha podido completar una vuelta completa en el Madring, trazado que cuenta con una longitud de 5.416 km y un total de 22 curvas, 12 a la derecha y 10 más a la izquierda. Se puede esperar una velocidad máxima de hasta 340 km/h.

Circuito de Madring, el sueño que Sainz quiere conquistar con Williams

Sainz es realista en cuanto al punto en el que se encuentra con la escudería británica este año en Madrid; no obstante, asegura que para la temporada 2027 buscará regresar a su ‘home race’ con un auto competitivo que le permita luchar por un resultado que lo haga sentir orgulloso:

“Trabajaré muy duro para que este sea el último año que venga a Madrid sin posibilidades de luchar por algo importante… será un aperitivo de lo que es Madrid, para prepararme cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene y, ojalá, en los siguientes, pueda ofrecer a la afición un resultado mejor” Carlos Sainz vía Car and Driver

Se espera que el próximo paquete de actualizaciones de Williams esté listo para el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, mismo que se celebrará a finales del mes de septiembre.

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