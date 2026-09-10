Venezolano Mendoza debuta con gol en la Champions League

El centrocampista venezolano Gleiker Mendoza, del Shakhtar Donetsk, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido de la Champions League, el 10 de septiembre de 2026.

El venezolano Gleiker Mendoza tuvo un estreno de ensueño en la Liga de Campeones de la UEFA este jueves, cuando anotó el primer y único tanto de su equipo, el Shakhtar Donetsk , en el empate del club ucraniano ante el PSV Eindhoven.

Mendoza, un extremo de 24 años de edad oriundo del estado Zulia en Venezuela , fue titular, jugó hasta el minuto 66 y recibió una tarjeta amarilla en el duelo.

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El tanto del sudamericano le permitió convertirse en el cuarto jugador nacido en Venezuela en marcar en un partido de la Champions, luego de que lo hicieran previamente Roberto Rosales, Salomón Rondón y Kevin Kelsy.

Man-U cumplió con goleada

Sin pisar el acelerador, el Manchester United cumplió sin problemas y goleó 4-0 en su debut en la Liga de Campeones 2026-2027 al Sabah FC azerbaiyano, que disputaba el primer partido de su historia en el máximo torneo europeo, este jueves en Old Trafford.

El partido quedó visto para sentencia en la primera parte, con los goles del brasileño Matheus Cunha (27'), el portugués Bruno Fernandes (42') y el esloveno Benjamin Sesko (45').

En la segunda mitad, el argentino Lisandro Martínez puso el cuarto y definitivo en el 68', aprovechando un momento de confusión y desorden de la zaga visitante.

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La victoria tranquiliza al United después de su inicio decepcionante en la Premier League, donde es apenas undécimo con cuatro puntos después de tres jornadas y justo antes de recibir al Manchester City en el gran derbi de su ciudad este fin de semana en la cuarta fecha del campeonato inglés.

El club azerbaiyano, fundado hace solo nueve años, participa por primera vez en su corta historia en una competición europea de clubes de la UEFA.

Se ganó el boleto a esta Champions y al grupo único de 36 elegidos después de ocho partidos en la fase previa, que incluyeron un fenomenal triunfo 5-2 en la prórroga en la vuelta de su playoff ante el Hapoël Beer-Sheva israelí.

Bayern reacciona y golea

Después de una primera parte sin goles, el Bayern Múnich arrolló en la segunda para terminar dominando 5-0 al Bodo/Glimt noruego este jueves en su partido de la primera jornada de la Liga de Campeones europea.

Este resultado pone al Bayern en el segundo puesto de la clasificación única de la Champions, detrás del PSG, que goleó 6-1 al Slovan Bratislava el miércoles y únicamente figura por delante del campeón alemán en la tabla por un mayor número de tantos anotados.

FUENTE: Con información de AFP