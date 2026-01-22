jueves 22  de  enero 2026
Fútbol

Casemiro no sigue con el Manchester United

El centrocampista brasileño Casemiro, del Manchester United, celebra luego de anotar un gol durante un partido de la Europa League, el 8 de mayo de 2025.

El mediocampista brasileño Casemiro abandonará el Manchester United al final de la actual temporada, cuando termine su contrato en junio, anunció este jueves el histórico club de la Premier League inglesa.

El capitán de Brasil, que tiene ahora 33 años, llegó a Old Trafford procedente del Real Madrid en 2022, ha jugado para los Red Devils 146 partidos y ha marcado 21 goles.

"Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida", afirmó el jugador, que en el pasado conquistó cinco veces la Liga de Campeones europea vistiendo los colores del Real Madrid.

"Desde el primer día que pisé este bello estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora quiero compartir con los hinchas de este club tan especial", continuó en su mensaje, compartido por el club.

"No es todavía el momento de decir adiós, todavía nos quedan muchos recuerdos por crear juntos durante los próximos cuatro meses", señaló.

En su etapa en el United, Casemiro ha conseguido participar en dos títulos del equipo, la Copa de la Liga en 2023 y la Copa de Inglaterra en 2024.

En la actual temporada, el Manchester United es quinto en la clasificación después de 22 jornadas, a solo un punto del cuarto puesto del Liverpool, el último de los equipos situados dentro de la zona de Liga de Campeones.

El domingo, el Manchester United tiene un partido muy difícil ya que visita al equipo de moda en Europa, el Arsenal, líder en la Premier League y en la Liga de Campeones.

Casemiro tiene en su punto de mira participar en junio y julio con la Seleção en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

