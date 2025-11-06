jueves 6  de  noviembre 2025
Charlie Woods sigue los pasos de su padre Tiger Woods y es elegido al equipo All-America de la AJGA

Charlie Woods, hijo del legendario Tiger Woods, continúa abriendo su propio camino en el golf juvenil. El joven talento fue incluido este miércoles en el primer equipo All-America de la American Junior Golf Association (AJGA)

Charlie Woods hijo del legendario Tiger Woods sale del tee 18 durante la primera ronda de juego por golpes del Campeonato de Golf Amateur Junior de los Estados Unidos, el lunes 22 de julio de 2024, en Bloomfield Township, Michigan.

Charlie Woods hijo del legendario Tiger Woods sale del tee 18 durante la primera ronda de juego por golpes del Campeonato de Golf Amateur Junior de los Estados Unidos, el lunes 22 de julio de 2024, en Bloomfield Township, Michigan.  

AP/Carlos Osorio
Charlie Woods, de Estados Unidos, realiza un golpe de salida en el hoyo 4 durante la segunda ronda del Campeonato Amateur Juvenil de Estados Unidos en el Trinity Forest Golf Club el 22 de julio de 2025 en Dallas, Texas.

Charlie Woods, de Estados Unidos, realiza un golpe de salida en el hoyo 4 durante la segunda ronda del Campeonato Amateur Juvenil de Estados Unidos en el Trinity Forest Golf Club el 22 de julio de 2025 en Dallas, Texas. 

Tim Heitman/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Charlie Woods, hijo del legendario Tiger Woods, continúa abriendo su propio camino en el golf juvenil. El joven talento fue incluido este miércoles en el primer equipo All-America de la American Junior Golf Association (AJGA), compartiendo así un honor que su padre también alcanzó tres décadas atrás.

El estudiante de The Benjamin School, en el sur de Florida, forma parte de los 12 golfistas seleccionados en la lista anual de la AJGA, reconocida como una de las más prestigiosas del golf amateur estadounidense.

Con solo 16 años, Woods se ha consolidado como una de las promesas más destacadas del golf juvenil tras ganar su primer gran título en el Team TaylorMade Invitational el pasado mes de mayo.

Su padre, Tiger Woods, fue nombrado Jugador del Año de la AJGA en 1991 y 1992, cuando comenzaba una carrera que más tarde lo llevaría a conquistar 15 títulos de Grand Slam y convertirse en una leyenda del deporte.

“Compartir este honor con Tiger Woods demuestra la proyección y el talento de Charlie, quien está siguiendo un camino de éxito propio dentro del golf juvenil”, destacó la AJGA en su comunicado oficial.

Otros premiados del año

El Jugador del Año 2025 fue Miles Russell, de 17 años, quien ya había ganado el mismo galardón en 2024 y fue suplente en la Walker Cup de este verano

En el segundo equipo All-America figuraron nombres destacados como Mason Howell, campeón del U.S. Amateur y participante también en la Walker Cup, y Cameron Kuchar, hijo del golfista profesional Matt Kuchar, quien planea asistir a Texas Christian University (TCU).

En la categoría femenina, la canadiense Aphrodite Deng, residente en Nueva Jersey, fue elegida Jugadora del Año tras conquistar el U.S. Girls Junior y dos torneos importantes de la AJGA.

La selección de los equipos se basó exclusivamente en el Ranking Rolex AJGA actualizado al 14 de octubre.

Con este logro, Charlie Woods no solo demuestra que su apellido pesa, sino que también tiene el talento y la dedicación necesarios para construir su propia historia en el golf mundial.

