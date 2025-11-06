jueves 6  de  noviembre 2025
"El fútbol va a conquistar a los Estados Unidos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró optimista este miércoles sobre el éxito del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México,

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró optimista este miércoles sobre el éxito del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y vaticinó un gran impacto económico de la competición.

"No sé si los estadounidenses se dan cuenta de lo que va a pasar (...) Este país, Canadá y México van a quedar patas arriba", declaró Infantino durante un foro de negocios celebrado en Miami.

El argentino Lionel Messi (centro) sostiene la llave de la ciudad de Miami en una ceremonia, el 5 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Lionel Messi recibe la llave de la ciudad de Miami: "Me siento muy honrado por esto"
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Infantino augura que "el fútbol va a conquistar Estados Unidos" con el Mundial

"Va a venir una horda de bárbaros felices a invadir este país y el resultado es que el fútbol va a conquistar Estados Unidos", agregó.

En el America Business Forum, Infantino quiso destacar los beneficios económicos de una competencia tan seguida como el Mundial y animó a los estadounidenses a invertir en el fútbol.

"Hay tanto potencial (...) Sólo la Copa del Mundo tiene un impacto económico de alrededor de 40.000 millones de dólares, 200.000 empleos creados, y cinco o seis millones de personas que acudirán a ver partidos y también a disfrutar de sus vacaciones", enumeró.

palmertrump.jpg
El centrocampista inglés #10 del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025

El centrocampista inglés #10 del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025

Infantino, quien habló desde el mismo escenario donde lo hizo el presidente Donald Trump poco antes, dijo tener una gran relación con el mandatario estadounidense y alabó sus políticas al frente del país.

"Ha sido de gran ayuda con todo lo relacionado con el Mundial", declaró sobre el inquilino de la Casa Blanca.

"Fue elegido de forma bastante clara (como presidente)", añadió. "Y simplemente está llevando a cabo lo que dijo que haría, así que creo que todos deberíamos apoyar lo que hace, porque lo está haciendo bastante bien, y para la FIFA aún más".

