Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

El piloto mexicano continuará tres temporadas más con la escudería estadounidense, con la que busca contribuir al desarrollo de un proyecto que afronta sus primeros pasos en la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez continuará en la Fórmula 1 hasta 2029 después de ampliar su contrato con Cadillac, según anunció este miércoles el piloto mexicano, de 36 años, en la antesala del Gran Premio de México.

“Después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito: ayudar a construir algo desde el principio”, expresó Pérez en un video difundido con motivo del anuncio. “Queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”.

La Fórmula 1 también confirmó la continuidad del mexicano a través de sus redes sociales, en una noticia que garantiza la permanencia de uno de los pilotos más experimentados de la parrilla dentro del proyecto estadounidense.

Pérez había firmado en agosto de 2025 un contrato inicial por dos temporadas con Cadillac, después de su salida de Red Bull y de tomarse un año sabático. Su incorporación representó una apuesta por la experiencia del mexicano para acompañar el desarrollo de una escudería que afronta su primera campaña en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio coincide con una semana especial para Checo, quien este miércoles realizará una exhibición con su monoplaza de Cadillac en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, ante cientos de aficionados.

Además, el próximo fin de semana disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1, una cifra que refleja la trayectoria de un piloto que debutó en 2011 con Sauber y posteriormente pasó por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse a Cadillac.

Un desafío deportivo por delante

La renovación llega en un momento complicado para la nueva escudería. Cadillac no ha sumado puntos en las primeras 18 carreras de la temporada y ocupa el último puesto del campeonato de constructores.

Pérez tampoco ha conseguido puntuar en ese tramo del calendario, por lo que el equipo tiene ante sí el desafío de mejorar sus prestaciones y construir una estructura competitiva de cara a las próximas temporadas.

Con el acuerdo hasta 2029, el mexicano tendrá continuidad para participar en ese proceso de crecimiento y aportar el conocimiento acumulado durante más de una década en la categoría reina del automovilismo.