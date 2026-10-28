miércoles 28  de  octubre 2026
Fórmula 1

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029. El mexicano afrontará tres temporadas más con la escudería estadounidense en la Fórmula 1.

Slug:

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El piloto mexicano continuará tres temporadas más con la escudería estadounidense, con la que busca contribuir al desarrollo de un proyecto que afronta sus primeros pasos en la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez continuará en la Fórmula 1 hasta 2029 después de ampliar su contrato con Cadillac, según anunció este miércoles el piloto mexicano, de 36 años, en la antesala del Gran Premio de México.

Lee además
El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.
MOTORES

"Checo" Pérez llega a su 'home race' alcanzando un hito histórico: 300 GP's de Formula 1
El delantero portugués Cristiano Ronaldo hace gestos durante un partido entre su selección y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa, el 14 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Tras polémica, Cristiano Ronaldo vuelve a figurar en la preconvocatoria de Portugal

“Después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito: ayudar a construir algo desde el principio”, expresó Pérez en un video difundido con motivo del anuncio. “Queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”.

La Fórmula 1 también confirmó la continuidad del mexicano a través de sus redes sociales, en una noticia que garantiza la permanencia de uno de los pilotos más experimentados de la parrilla dentro del proyecto estadounidense.

Pérez había firmado en agosto de 2025 un contrato inicial por dos temporadas con Cadillac, después de su salida de Red Bull y de tomarse un año sabático. Su incorporación representó una apuesta por la experiencia del mexicano para acompañar el desarrollo de una escudería que afronta su primera campaña en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio coincide con una semana especial para Checo, quien este miércoles realizará una exhibición con su monoplaza de Cadillac en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, ante cientos de aficionados.

Además, el próximo fin de semana disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1, una cifra que refleja la trayectoria de un piloto que debutó en 2011 con Sauber y posteriormente pasó por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse a Cadillac.

Un desafío deportivo por delante

La renovación llega en un momento complicado para la nueva escudería. Cadillac no ha sumado puntos en las primeras 18 carreras de la temporada y ocupa el último puesto del campeonato de constructores.

Pérez tampoco ha conseguido puntuar en ese tramo del calendario, por lo que el equipo tiene ante sí el desafío de mejorar sus prestaciones y construir una estructura competitiva de cara a las próximas temporadas.

Con el acuerdo hasta 2029, el mexicano tendrá continuidad para participar en ese proceso de crecimiento y aportar el conocimiento acumulado durante más de una década en la categoría reina del automovilismo.

Temas
Te puede interesar

"El cuerpo es el único adversario al que no puedo vencer", asegura Sinner

Real Madrid se disculpa con China por comentarios de Mbappé

Rays remontan a los Cerveceros y evitan la eliminación en la Serie Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL 2026

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Por Daniel Castropé
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein que llevaba la causa de Nicolás Maduro

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
TECNOLOGíA

Putin afirma: "Musk es un genio, un verdadero genio"

Florida entre las primas más elevadas. 
PAGAMOS MÁS

Florida, segundo estado con el seguro de auto más caro respecto al salario

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida