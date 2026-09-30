Atacan tres buques en el estrecho de Ormuz en medio de amenazas de Irán

Buque de carga anclado cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.

MIAMI.- Tres buques fueron objetivos de ataque en el estrecho De Ormuz por “proyectiles de origen desconocido”, informó este miércoles la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, en momentos en que aumenta el tono del conflicto bélico que mantienen EEUU e Israel contra Irán .

Un petrolero, un metanero y un buque cisterna fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido", indicó el reporte que no ofreció detalles sobre la procedencia ni la bandera de los buques atacados.

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El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se ha convertido en el epicentro del conflicto desencadenado por las sanciones que EEUU e Israel impusieron en febrero contra la República Islámica que trata de reivindicar su control sobre el estrecho.

Las acciones de Irán, en busca de mayor control, han paralizado en gran medida el tráfico marítimo de Ormuz por donde pasa un alto porcentaje del comercio petrolero, por lo que EEUU impuso en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz promediaron unos 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, aproximadamente el 77 % de los niveles previos a la guerra, según datos de la consultora marítima Kpler.

Irán en provocaciones

Irán insiste en asegurar que tiene el control del paso marítimo y que los buques que quieran atravesarlo deben obtener su autorización y pasar por las rutas establecidas por Teherán, se informó.

Aunque se desconocía la procedencia del ataque a los tres buques, este miércoles la Guardia Revolucionaria iraní dijo que EEUU "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

"Desde hace mucho tiempo atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EEUU no está respondiendo desde hace tiempo", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en una entrevista a la televisión estatal citada por agencias.

Más incidentes en Medio Oriente

En las últimas semanas, algunos medios iraníes han informado de incidentes y sonidos de explosiones cerca de Ormuz, mientras que el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, ha reportado varios incidentes.

La semana pasada un marinero indio murió, según confirmó la embajada de la India en Mascate (Omán), en un ataque con proyectil de origen desconocido contra un buque mercante con bandera de Antigua y Barbuda mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

En otro incidente en Medio Oriente, se informó también que en Arabia Saudita aterrizó de emergencia un avión de FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv ante el intento de un "terrorista" de estrellar la aeronave y matar a israelíes, aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", dijo en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP / EFE