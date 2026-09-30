miércoles 30  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Ocon dejará Haas al final de 2026 tras una temporada complicada en la Fórmula 1

Ocon y Haas separarán sus caminos tras dos temporadas juntos, con el francés decidido a continuar su carrera en la Fórmula 1.

En esta imagen del 12 de marzo de 2020, el piloto francés de Renault Esteban Ocon saluda a su llegada para el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia en Melbourne

En esta imagen del 12 de marzo de 2020, el piloto francés de Renault Esteban Ocon saluda a su llegada para el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia en Melbourne

AP/Andy Brownbill, Archivo
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Esteban Ocon y Haas separarán sus caminos al término de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto francés y la escudería estadounidense confirmaron este miércoles una decisión que pone fin a meses de rumores sobre el futuro del piloto dentro del equipo.

Ocon atraviesa una temporada complicada en términos de resultados. Actualmente suma siete puntos y ocupa la decimosexta posición del campeonato de pilotos, mientras que su compañero Oliver Bearman cuenta con 20 unidades y se encuentra decimotercero.

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El francés aseguró que abandonará Haas con la cabeza alta y orgulloso del trabajo realizado durante su etapa en la escudería. También dejó claro que su salida no supone el final de su carrera en la Fórmula 1.

Ocon pone fin a su etapa con Haas

Ocon llegó a Haas en 2025 después de haber pasado previamente por Force India, Renault y Alpine. Durante su estancia en el equipo estadounidense ha vivido un periodo marcado por las dificultades competitivas y por sus críticas al rendimiento de su monoplaza.

En distintas ocasiones, el piloto francés también dejó entrever su descontento con un supuesto trato desigual respecto a Bearman. Tanto Haas como Ocon habían desmentido anteriormente los rumores sobre una posible separación, hasta que finalmente ambas partes confirmaron que no continuarán juntas en 2027.

El director de Haas, Ayao Komatsu, agradeció a Ocon su trabajo desde su llegada al equipo en 2025 y destacó su profesionalismo y compromiso durante su etapa con la escudería.

El anuncio llega en la víspera del Gran Premio de Baréin, que fue cancelado en abril y posteriormente trasladado al circuito de Sepang, en Malasia. Ocon afrontará esta nueva cita del calendario con la intención de centrarse en el rendimiento sobre la pista.

Ocon mantiene su futuro en la Fórmula 1 abierto

El piloto francés no ofreció ninguna pista sobre cuál podría ser su próximo destino. Su prioridad, según explicó, es afrontar los Grandes Premios que quedan esta temporada antes de tomar decisiones sobre su futuro.

Ocon aseguró que seguirá dando el máximo al volante, tanto por sus propios objetivos como por el equipo, y afirmó que mantiene el deseo de conseguir nuevos éxitos en la Fórmula 1.

El francés debutó en la máxima categoría en 2016 con Force India. En 2020 compitió con Renault, posteriormente pasó cuatro temporadas en Alpine y desde 2025 forma parte de Haas.

Con su salida ya confirmada para finales de 2026, Ocon deberá afrontar ahora el tramo restante de la temporada mientras busca definir el siguiente capítulo de su trayectoria en la Fórmula 1.

FUENTE: AFP

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