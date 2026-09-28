Marlins se quedan fuera de la postemporada, pero dejan señales positivas para el futuro

Deyvison de Los Santos #63 y Esteury Ruiz #3 de los Miami Marlins celebran con Brian Navarreto #64 tras anotar carreras durante la sexta entrada contra los Atlanta Braves en el loanDepot Park el 27 de septiembre de 2026 en Miami, Florida.

Los Miami Marlins quedaron fuera de la postemporada de 2026 después de una campaña en la que mostraron una importante mejoría respecto al año anterior, aunque no lograron mantener el ritmo necesario durante el tramo decisivo.

Miami cierra la temporada con marca de 80-82, en el tercer lugar de la División Este de la Liga Nacional y fuera de los puestos de comodín. El equipo terminó a las puertas de la postemporada después de una campaña en la que llegó a ilusionar con competir por un boleto a octubre.

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Un equipo que llegó a ilusionar

La temporada tuvo un momento en el que los Marlins parecían estar encaminados hacia octubre.

Después de un comienzo irregular, Miami protagonizó una espectacular recuperación. Desde el inicio de junio hasta comienzos de julio llegó a tener una marca de 23-8, uno de los mejores registros de las Grandes Ligas durante ese período. Además, mejoró considerablemente tanto en pitcheo como en ofensiva.

A mediados de julio, los Marlins alcanzaron su mejor posición de la temporada y llegaron a estar dentro de la pelea directa por un puesto de comodín.

Sin embargo, el equipo no pudo sostener ese nivel durante los últimos meses.

Lo que le faltó a Miami

El principal problema fue la regularidad.

Los Marlins tuvieron una racha de 12 derrotas consecutivas que terminó siendo determinante para sus aspiraciones. Ese bache los alejó de la pelea por los playoffs en un momento en el que el equipo necesitaba mantener el impulso conseguido durante el verano.

La recta final tampoco ayudó. Miami perdió terreno frente a los equipos que competían directamente por los comodines y terminó quedándose fuera de la carrera por octubre.

Además, el equipo tuvo dificultades para mantener su producción ofensiva y el rendimiento de su pitcheo durante largos períodos, algo que terminó alejándolo de los puestos de clasificación.

Otto López, una de las grandes noticias

Uno de los aspectos más rescatables de la temporada fue Otto López.

El dominicano se convirtió en una pieza importante del equipo y protagonizó una campaña destacada con el bate. Su producción ofensiva fue una de las principales noticias positivas de Miami y lo convirtió en uno de los jugadores sobre los que la organización puede construir de cara al futuro.

También destacó la producción del medio del cuadro formado por Xavier Edwards y López, especialmente durante el período en el que los Marlins protagonizaron su gran recuperación.

Joe Mack y una defensa que dio un salto

Otra de las grandes noticias fue la aparición del receptor Joe Mack.

Su llegada ayudó a transformar la defensa de Miami detrás del plato. El joven receptor mostró capacidad para controlar el juego de carreras y se convirtió en una pieza importante para el equipo.

La defensa de Miami también experimentó una notable transformación durante el verano. Después de estar entre las peores de MLB durante los primeros meses, el equipo mostró una considerable mejoría y llegó a ubicarse entre las mejores defensas durante su período de recuperación.

El pitcheo también mostró señales positivas

El regreso de Sandy Alcántara fue otro de los puntos importantes de la temporada.

El dominicano volvió a ocupar un papel fundamental en la rotación y terminó con 13 victorias, aunque tuvo problemas en el tramo final de la campaña.

También hubo buenas noticias con Eury Pérez y Max Meyer, dos brazos que forman parte del núcleo que Miami espera mantener durante los próximos años.

El cuerpo de lanzadores experimentó una evolución importante durante el verano y fue uno de los factores que permitió a los Marlins meterse nuevamente en la pelea por los playoffs.

Un año que deja una base para 2027

Los Marlins no consiguieron regresar a los playoffs, pero la campaña dejó varios elementos sobre los que construir.

Otto López, Xavier Edwards, Joe Mack, Eury Pérez, Max Meyer y Sandy Alcántara forman parte de un grupo que puede darle a Miami una estructura competitiva para el futuro.

El gran reto será convertir los buenos períodos mostrados durante 2026 en una temporada completa de consistencia. El equipo demostró que puede competir contra rivales de mayor experiencia, pero también quedó claro que todavía necesita mayor profundidad y estabilidad para mantenerse en la pelea por los playoffs hasta el final.

Para los Marlins, el 2026 termina sin octubre, pero con una diferencia importante respecto a temporadas anteriores: el núcleo joven dejó suficientes señales como para mirar hacia 2027 con expectativas renovadas.