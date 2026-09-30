miércoles 30  de  septiembre 2026
FORO

El Interamerican Institute for Democracy debate en Miami sobre Cuba y la seguridad de EEUU

El encuentro reúne a analistas, activistas y figuras políticas para abordar los alcances de la injerencia cubana en la región y las implicaciones directas sobre la seguridad de EEUU

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Por ANDREINA PÉREZ

El Interamerican Institute for Democracy y Diario Las Américas celebran este miércoles 30 de septiembre el foro titulado “Seguridad Nacional de Estados Unidos y la dictadura de Cuba”, un espacio de debate orientado a examinar la amenaza estratégica que representa el régimen de La Habana para la estabilidad geopolítica del hemisferio.

El encuentro reúne a analistas, activistas y figuras políticas para abordar los alcances de la injerencia cubana en la región y las implicaciones directas sobre la seguridad de EEUU. La jornada cuenta con Iliana Lavastida como keynote speaker, acompañada por las exposiciones de María Werlau, Henrique Fernando Salas-Romer y Armando Valladares, bajo la moderación de Francisco Endara Daza.

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La periodista y editora de Diario las Américas Iliana Lavastida, subrayó cómo el control de la narrativa pública permite al régimen perpetuarse en el poder sin asumir responsabilidades internacionales, infiltrando agentes de Inteligencia para expandir los tentáculos criminales, vulnerando así la seguridad de naciones democráticas.

También, advirtió sobre lo que pudiera desarrollarse como una expansión militar mayor entre los aliados internacionales de la dictadura de La Habana, entre las que destacó los nexos que vinculan a Cuba con Rusia. Escenario que debe ser de interés para el gobierno de Estados Unidos, debido a las consecuencias que traería para Norteamérica y las naciones democráticas una creciente ola de vulnerabilidad en la seguridad nacional.

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