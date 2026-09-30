miércoles 30  de  septiembre 2026
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Hialeah duplica servicio de barrido de calles con menor costo por milla

La ciudad de Hialeah amplía la limpieza de calles de madrugada con novedosas barredoras con GPS. Conozca el alcance del servicio y sus mejoras

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad, hablan del nuevos servicio.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad, hablan del nuevos servicio. 

CESAR MENENDEZ DLA
José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad de Hialeah explica al alcalde Bryan Calvo las características del nuevo camión de asfalto.&nbsp;

José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad de Hialeah explica al alcalde Bryan Calvo las características del nuevo camión de asfalto. 

CESAR MENENDEZ DLA
Directivos de la compañía SFM: Horacio Montenegro, Asistente del Director de Operaciones; Alejandro Di Cola, Director de Proyecto;&nbsp; Israel Rosado, COO;&nbsp; y el presidente Christian Infante.&nbsp;

Directivos de la compañía SFM: Horacio Montenegro, Asistente del Director de Operaciones; Alejandro Di Cola, Director de Proyecto;  Israel Rosado, COO;  y el presidente Christian Infante. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anunció este miércoles 30 de septiembre, en Milander, un nuevo servicio de barrido de calles que duplicará la frecuencia de limpieza de las rutas contratadas, incorporará camiones nuevos y reducirá un 19% el costo por milla respecto al contrato anterior.

“Por muchos años hemos estado viendo las quejas de nuestros residentes”, expresó Calvo, quien explicó que la iniciativa busca ampliar los esfuerzos municipales de recogida de basura y mejorar el aspecto de las calles.

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El contrato con SFM Services comenzará el jueves 1 de octubre, según Calvo y José Sánchez, jefe del Departamento de Calles de la ciudad. El trabajo se realizará de madrugada, de lunes a viernes, durante todo el año.

Dos ciclos de limpieza al mes en Hialeah

El jefe de Departamento de calles de Hialeah afirmó que el nuevo esquema permitirá pasar de una limpieza mensual a dos, con una intervención adicional en las calles principales.

“Los residentes nos dijeron que querían las calles más limpias y nosotros escuchamos”, sostuvo. “Estamos más que duplicando el servicio normal que tenemos nosotros en la ciudad”.

La compañía SFM, presidida por Christian Infante, aportará dos máquinas barredoras nuevas, que permanecerán destinadas al servicio de Hialeah, y la Ciudad utilizará un tercer camión para complementar el trabajo.

Calvo explicó que se limpiaran 870 millas de limpieza dos veces al mes. Infante precisó en entrevista que la empresa atenderá las rutas designadas por el municipio: aproximadamente 400 millas por ciclo, con dos ciclos al mes, equivalentes a unas 800 millas de recorrido.

José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad de Hialeah explica al alcalde Bryan Calvo las características del nuevo camión de asfalto.

José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad de Hialeah explica al alcalde Bryan Calvo las características del nuevo camión de asfalto.

Barredoras nuevas con aspiración y GPS

Los camiones nuevos cuentan con dos cepillos que desplazan los residuos hacia el centro y un sistema de aspiración que los recoge y deposita en un contenedor interno de cuatro yardas cúbicas. Cuando este se llena, los desechos se descargan y el vehículo continúa trabajando, explicó Sánchez.

Las unidades pueden limpiar vías principales y calles con curvas. Además, incorporan GPS para que la ciudad pueda conocer las áreas atendidas y la velocidad de los vehículos.

La recogida de residuos también ayudará a reducir la basura que llega a los drenajes y obstruye las alcantarillas durante las lluvias.

“Estamos listos para servir a la ciudad de Hialeah”, expresó Infante. “Aquí tenemos un equipo nuevo que acabamos de comprar”.

Sánchez anunció, además, la incorporación de un camión para reparar baches, que reemplazará una unidad con casi 30 años de uso y permitirá responder con mayor eficiencia a los reportes vecinales.

Menor costo por milla para ampliar el servicio

Calvo explicó que la tarifa del nuevo contrato será un 19% inferior a la anterior y que esa reducción permitirá financiar una mayor frecuencia de limpieza.

“Estamos usando esos ahorros, invirtiéndolos en más servicios”, afirmó.

El alcalde mencionó, como cifras aproximadas, una tarifa anterior de unos 40 dólares por milla y una nueva cercana a 32 dólares. No se informó el monto total del contrato, aunque el alcalde aseguró que se ahorraría unos 100.000 dólares a la ciudad. La reducción anunciada corresponde al costo por milla.

Infante indicó que la compañía SFM tiene unos 1.200 empleados, mantiene una relación de aproximadamente cinco años con Hialeah y presta servicios de limpieza, jardinería y seguridad. También realiza barrido en otras ciudades, entre ellas Cutler Bay, Miami Springs, Doral, Key Biscayne y Miami Lakes.

Directivos de la compañía SFM: Horacio Montenegro, Asistente del Director de Operaciones; Alejandro Di Cola, Director de Proyecto; Israel Rosado, COO; y el presidente Christian Infante.

Directivos de la compañía SFM: Horacio Montenegro, Asistente del Director de Operaciones; Alejandro Di Cola, Director de Proyecto; Israel Rosado, COO; y el presidente Christian Infante.

Calvo apoya la Enmienda 3 y garantiza el servicio de limpieza

Al preguntarle al alcalde si la continuidad del servicio estaba asegurado en caso de que se aprobara la Enmienda 3 el proximo 3 de noviembre, Calvo aseguró que el nuevo servicio de limpieza se mantendrá aunque los votantes aprueben la Enmienda 3 en noviembre. Además anunció que votará a favor de la propuesta de alivio del impuesto a la propiedad y destacó que Hialeah ya está tomando medidas para reducir la carga económica de sus residentes.

“Por ahora no estamos esperando a la Enmienda 3 para actuar en consecuencia. Estamos haciendo reembolso a los mayores de 65 años. Estamos bajando las facturas del agua. Estamos tratando de ayudar todo lo posible en estos momentos”, afirmó.

Según las estimaciones que citó, la medida reduciría los ingresos municipales en aproximadamente 17 millones de dólares el primer año, 25 millones el segundo y posiblemente 30 millones el tercero. Calvo reconoció que obligaría a realizar ajustes, pero señaló que renegociar contratos, como el de barrido de calles, permite generar ahorros y mejorar los servicios.

“Como administrador de la ciudad, sabemos que lo que significa, va a ser un reto, pero es un reto que estamos dispuestos a afrontar, siempre y cuando los votantes lo aprueben”, concluyó Calvo.

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