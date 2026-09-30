miércoles 30  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Ferrari respalda a Vasseur y descarta cambios en la dirección de la escudería

Ferrari confirmó su respaldo a Frédéric Vasseur como jefe del equipo en medio de los rumores que vinculaban a Christian Horner con el puesto.

Un reportero le muestra al director de McLaren, Zak Brown (abajo a la izquierda), al director de Mercedes, Toto Wolff (arriba a la izquierda), y al director de Ferrari, Frédéric Vasseur, un video de la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, el jueves 16 de noviembre de 2023.

Un reportero le muestra al director de McLaren, Zak Brown (abajo a la izquierda), al director de Mercedes, Toto Wolff (arriba a la izquierda), y al director de Ferrari, Frédéric Vasseur, un video de la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, el jueves 16 de noviembre de 2023.

AP Foto/Jenna Fryer
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Ferrari salió al paso de las especulaciones sobre el futuro de Frédéric Vasseur y confirmó que el francés continuará al frente de la escudería. La decisión fue comunicada este martes por Maria Conti, directora de comunicación del equipo, quien aseguró que el presidente John Elkann y el director ejecutivo Benedetto Vigna mantienen su confianza en el responsable de la estructura de Fórmula 1.

“La posición de Ferrari es clara. No va a cambiar. Ferrari ha tomado su decisión. Hay confianza en Fred y en su equipo. Nada ha cambiado”, afirmó Conti durante una comparecencia convocada de manera urgente ante los medios.

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La declaración se produjo después de varios días de especulaciones sobre la continuidad de Vasseur, alimentadas especialmente por las declaraciones del antiguo jefe de Red Bull, Christian Horner, quien reconoció su interés en regresar a la Fórmula 1 y no descartó la posibilidad de trabajar para Ferrari.

Vasseur, de hecho, había admitido después del Gran Premio de Azerbaiyán que la situación estaba afectando al ambiente dentro de la escudería. “No estamos trabajando con la serenidad perfecta”, señaló el francés, quien lamentó que una parte importante de las preguntas que recibe actualmente estén relacionadas con su futuro.

“Estamos luchando por el segundo puesto del campeonato y, al final del día, hablamos mucho de esto. Incluso para los chicos del garaje, discutir sobre esto no es la mejor conversación que podemos tener”, añadió.

Ferrari afronta la temporada 2026 con una situación deportiva alejada de las expectativas iniciales. La escudería italiana comenzó el año con la esperanza de que su preparación para el importante cambio reglamentario de 2026 le permitiera luchar por los campeonatos, pero el rendimiento de su unidad de potencia ha quedado por debajo del de Mercedes y Red Bull.

Después de 15 de las 23 carreras previstas, Ferrari ocupa el segundo puesto del Mundial de Constructores, aunque está a 160 puntos de Mercedes. Al mismo tiempo, mantiene a McLaren por detrás, a 72 unidades.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, también respaldó públicamente el trabajo de Vasseur. Después de la carrera en Bakú, el siete veces campeón mundial respondió afirmativamente cuando fue preguntado sobre si seguía confiando en que Ferrari avanzaba en la dirección correcta bajo el liderazgo del francés.

Vasseur llegó a Ferrari a comienzos de 2023, después de la salida de Mattia Binotto. El francés renovó su contrato en julio de 2025 por varias temporadas, aunque Ferrari nunca especificó la duración exacta del nuevo acuerdo.

Con la confirmación oficial de la escudería, Ferrari pretende cerrar por ahora las especulaciones sobre un posible relevo. Vasseur continuará al frente del equipo mientras Ferrari intenta reducir la distancia con Mercedes y convertir su proyecto de 2026 en una candidatura real al título.

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