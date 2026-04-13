lunes 13  de  abril 2026
Baloncesto

Nikola Jokic hace historia en la NBA y lidera en rebotes y asistencias en la misma temporada

Nikola Jokic hace historia en la NBA al liderar en rebotes y asistencias en una misma temporada, guiando a los Denver Nuggets al tercer puesto del Oeste.

Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets da instrucciones a gritos contra los San Antonio Spurs en la primera mitad en el Frost Bank Center el 12 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.

Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets da instrucciones a gritos contra los San Antonio Spurs en la primera mitad en el Frost Bank Center el 12 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.

Ronald Cortes/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, volvió a escribir su nombre en la historia de la NBA tras un cierre de temporada regular espectacular.

El tres veces MVP se convirtió en el primer jugador en liderar simultáneamente la liga en rebotes (12.9) y asistencias (10.7) en una misma campaña, un logro sin precedentes en el baloncesto estadounidense.

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Jokic supera a Towns y Cunningham en una temporada histórica

Jokic se impuso al interior de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, en la lucha por los rebotes, y al base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, en asistencias.

Lo más llamativo es que, pese a su brillante carrera, el serbio nunca había liderado ninguna de estas categorías en sus primeras diez temporadas.

Nikola Jokic
El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, durante un partido contra el Heat de Miami, el 29 de diciembre de 2025.

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, durante un partido contra el Heat de Miami, el 29 de diciembre de 2025.

Un dominio total: Jokic y el triple-doble

El pívot de Denver sigue ampliando su legado. Recientemente, se unió a Russell Westbrook como los únicos jugadores en promediar triple-doble en temporadas consecutivas, consolidando su impacto total en el juego.

Participación clave para cumplir requisitos y asegurar el tercer puesto

En el último partido ante los San Antonio Spurs, Jokic jugó 18 minutos, registrando 23 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia antes de descansar en la segunda mitad.

Su participación fue clave para cumplir el mínimo de 65 partidos exigido para optar a premios individuales.

Denver Nuggets, listos para los playoffs

Con la victoria, los Nuggets aseguraron el tercer puesto de la Conferencia Oeste y se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs.

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