Nikola Jokic hace historia en la NBA y lidera en rebotes y asistencias en la misma temporada

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, volvió a escribir su nombre en la historia de la NBA tras un cierre de temporada regular espectacular.
Nikola Jokic hace historia en la NBA al liderar en rebotes y asistencias en una misma temporada, guiando a los Denver Nuggets al tercer puesto del Oeste.
El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, volvió a escribir su nombre en la historia de la NBA tras un cierre de temporada regular espectacular.
El tres veces MVP se convirtió en el primer jugador en liderar simultáneamente la liga en rebotes (12.9) y asistencias (10.7) en una misma campaña, un logro sin precedentes en el baloncesto estadounidense.
Jokic se impuso al interior de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, en la lucha por los rebotes, y al base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, en asistencias.
Lo más llamativo es que, pese a su brillante carrera, el serbio nunca había liderado ninguna de estas categorías en sus primeras diez temporadas.
El pívot de Denver sigue ampliando su legado. Recientemente, se unió a Russell Westbrook como los únicos jugadores en promediar triple-doble en temporadas consecutivas, consolidando su impacto total en el juego.
Participación clave para cumplir requisitos y asegurar el tercer puesto
En el último partido ante los San Antonio Spurs, Jokic jugó 18 minutos, registrando 23 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia antes de descansar en la segunda mitad.
Su participación fue clave para cumplir el mínimo de 65 partidos exigido para optar a premios individuales.
Con la victoria, los Nuggets aseguraron el tercer puesto de la Conferencia Oeste y se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs.