Stephen Curry lidera ventas de camisetas NBA 2026 y los Knicks dominan el merchandising

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

La NBA y la NBPA anunciaron que Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors, encabeza la lista de camisetas más vendidas de la temporada 2025-26.

En cuanto a equipos, los New York Knicks se posicionaron como la franquicia con mayor venta de merchandising oficial.

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Curry, Doncic y Brunson lideran el ranking de popularidad

El ranking de camisetas más vendidas refleja el impacto global de las estrellas de la liga. Detrás de Curry aparecen figuras como Luka Doncic (Los Angeles Lakers) y Jalen Brunson (Knicks).

También destacan nombres como LeBron James, Victor Wembanyama, Anthony Edwards y Nikola Jokic, consolidando el atractivo mediático de la NBA.

Stephen Curry (3).jpg El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025. AFP

Jóvenes estrellas impulsan el mercado

Uno de los datos más relevantes es el auge de las nuevas generaciones. Seis jugadores del listado tienen 25 años o menos, incluyendo a Wembanyama, Edwards y LaMelo Ball.

El novato Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, es el único rookie en la lista y alcanzó el noveno puesto, marcando un fuerte impacto en su primera temporada.

Equipos y playoffs: el impulso comercial de la NBA

En ventas de merchandising por equipos, los Knicks lideran el ranking, seguidos por franquicias con gran presencia mediática. Además, los Oklahoma City Thunder regresan al Top 10 por primera vez desde la temporada 2018-19.

Un total de 14 jugadores del ranking participarán en la postemporada, reflejando la conexión entre rendimiento deportivo y popularidad comercial.

La NBA entra en fase decisiva

La emoción continúa con el inicio del NBA Play-In Tournament 2026, donde los equipos clasificados entre el séptimo y décimo puesto lucharán por avanzar.

Los playoffs de la NBA comenzarán oficialmente el 18 de abril, marcando el inicio de la lucha por el campeonato.