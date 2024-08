Coco Gauff aún sin ser la mejor del mundo

Sin embargo, ocasionalmente sigue sonando como alguien que lidia con el síndrome del impostor.

El lunes volverá a Nueva York, para comenzar la nueva edición del Abierto de Estados Unidos, el torneo que ganó el año pasado y que le significó el primer trofeo en un major —fue la primera adolescente estadounidense en lograr tal proeza desde Serena Williams en 1999.

Y puesto en términos simples, no entiende todavía por qué causa tanto revuelo.

“Simplemente pensé que no era nadie”, dijo Gauff. “Toda esa cosa de ser la abanderada sigue volviéndome loca. Como que me pregunto: ‘¿por qué estoy ahí?’”.

Gauff, popular entre deportistas en los Juegos Olímpicos de París

Mientras recorría la Villa Olímpica, Gauff era interceptada con frecuencia por otros deportistas, quienes le pedían posar con ellos para una foto.

Coco Gauff, de Estados Unidos, celebra después de superar a Marta Kostyuk, de Ucrania, en su partido de cuartos de final en el torneo de tenis Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el martes 23 de enero de 2024.

“Yo les decía algo así como: ‘¿También yo puedo tomarme una selfie contigo?’. Simplemente no esperaba esto en realidad", dijo la floridana. “Tal vez no lo entendía”.

Hace menos de un mes, cuando se le pidió que diera su opinión sobre el US Open y su importancia para su carrera incipiente, Gauff respondió: “Esto simplemente no me ha pasado por la cabeza”.

En vez de ello, Gauff dijo que se concentraba en los Juegos de 2024 y en sumergirse totalmente en esa experiencia.

“Ella ha abrazado realmente su poder de estrella en cierta forma”, comentó Jessica Pegula, tenista ubicada entre las 10 primeras del escalafón y compañera frecuente de Gauff en los dobles. “Pero al mismo tiempo, es como una niña”.

Gauff dentro y fuera de la pista

En los aspectos extracancha, el debut olímpico de Gauff fue un éxito: conoció a James, coleccionó prendedores, hizo amistad con gente de muchas nacionalidades y conversó en el desayuno con varios deportistas destacados como Noah Lyles, ganador del oro en los 100 metros.

“Es el atleta con más confianza en sí mismo que he conocido en mi vida”, dijo Gauff. “Salvo quizás por Serena”.

Dentro de la cancha, los resultados no fueron tan gratificantes.

Gauff fue eliminada en la tercera ronda del certamen de individuales, luego de discutir con el juez de silla por una decisión en las postrimerías. Luego cayó en su segundo duelo, tanto en los dobles de mujeres como en los mixtos.

“Trato de sacar lo positivo de esto”, desestimó Gauff. “Lo haré mejor la próxima vez”.

Mal momento

A punto de comenzar el intento por defender su título —un término que le desagrada—, Gauff no atraviesa por una buena racha de resultados.

Fue eliminada en la cuarta ronda de Wimbledon, donde se le vio disgustada con su entrenador Brad Gilbert. Tras las penurias en los Juegos Olímpicos, se mudó a las canchas duras a fin de estar lista para Nueva York, y tampoco eso resultó bien.

Perdió su segundo duelo en Toronto y su primero en Cincinnati. En el ranking, cayó del segundo al tercer sitio.

Esta antesala no se asemeja a la que Gauff protagonizó en 2023. Ganó 11 de 12 partidos para llevarse los títulos de Washington y Cincinnati, antes de llegar al US Open para la coronación que la convirtió en estrella.

“Está recibiendo una atención constante todo el tiempo, y es difícil lidiar con eso”, consideró Emma Navarro, otra tenista estadounidense, que derrotó a Gauff en Wimbledon y fue su compañera de dupla en los Juegos Olímpicos. “Tengo mucho respeto por ella y por cómo maneja esto”.

Será fascinante ver el desempeño de Gauff cuando se enciendan las luces en el Estadio Arthur Ashe. Su primera rival será Varvara Gracheva, quien cayó en la primera ronda en los últimos dos años en Nueva York.

“Una simplemente no sabe, al menos conscientemente, las expectativas que se meten en las células de tu cuerpo”, dijo Chris Evert, seis veces campeona del US Open y actual analista de ESPN. “Todos, desde el primer día, han pensado sobre Coco: ‘Es la próxima Serena Williams, va a ser la que domine’. Y eso se queda contigo por mucho tiempo”.

Habrá otras historias de interés, desde el caso reciente de dopaje de Jannik Sinner, primero del escalafón, hasta el intento del campeón defensor Novak Djokovic por embolsarse un 25to título de Grand Slam, pasando por los esfuerzos de Iga Swiatek y ARyna Sabalenka por lograr un segundo título major en 2024.

Y los estadounidenses estarán buscando romper una sequía de 21 años sin coronaciones en la rama masculina en las grandes citas.

Pero Gauff podría ser la más observada.

“Obviamente tengo muchas más aspiraciones que simplemente ganar un major”, dijo. “Pienso que comenzar uno te da una prueba y la creencia de que puedes lograrlo de nuevo”.

