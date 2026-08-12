miércoles 12  de  agosto 2026
ACUERDOS

EEUU anuncia operaciones militares conjuntas con Colombia contra grupos narcoterroristas

El acuerdo anunciado por Pete Hegseth amplía la cooperación militar entre ambos países tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en el marco de la lucha contra el narcotráfico, anunció este miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

La cooperación se produce tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de incorporar a Colombia a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, explicó Hegseth durante una reunión de la alianza, que agrupa a una veintena de países.

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“A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.

Ofensiva contra el narcoterrorismo

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el nuevo presidente de Colombia manifestó su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.

Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares a Colombia en materia de seguridad.

Colombia, principal productor de cocaína

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, mientras que Estados Unidos es su principal consumidor.

En territorio colombiano operan varios grupos ilegales que se financian mediante el narcotráfico. Estas bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

FUENTE: Con información de AFP

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