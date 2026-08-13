Colombia agota el plazo para encontrar supervivientes del terremoto

decenas de réplivas y daños estructurales complican las labores de rescate en Colombia (AFP)

PEREIRA .- El plazo de 72 horas consideradas decisivas para encontrar supervivientes tras el mortífero terremoto en Colombia llega a su fin este jueves, mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya supervivientes del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el lunes y que destruyó edificios, hospitales y escuelas en distintas zonas del oeste del país.

El saldo de víctimas es de 273 muertos y más de 3,800 heridos. Además, se cuentan 377 desaparecidos, según la unidad de atención a desastres. Voluntarios y socorristas expertos aceleran el ritmo y trabajan con sus propias manos en busca de cualquier signo de vida.

“No se pierde la esperanza (...) La gente yo creo que tiene su fuerza de voluntad para durar varios días allá abajo”, estimó este jueves Diego Sandoval, un voluntario de 22 años de edad, cerca de donde se cree haber escuchado ruido dentro de un ascensor en Pereira, una de las ciudades más afectadas.

Los grupos de rescatistas trabajan sin cesar, pese a que en las zonas más críticas ya se siente el olor a putrefacción.

A las 07:34 hora local se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen multiplicadas las probabilidades de encontrar sobrevivientes.

Valeria Cardona, una estudiante de 26 años de edad, busca a dos de sus primos en Cali. “Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida”, explicó el miércoles por la noche.

“La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos”, añadió.

También en Cali, Martha Pérez, de 60 años de edad, espera en los exteriores de un edificio por noticias de una tía y una prima. “Vivían en el primer piso, y no las hemos podido todavía rescatar”, refirió. “Es muy duro ver esto. El no saber, el sentirse uno impotente”, agregó.

Viviendas destruidas

La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y mitiga la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados.

Pero decenas de réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate.

Javier Álzate recuperó las pocas pertenencias que se salvaron de su casa en Pereira, con ayuda de un grupo de personas. El techo está a punto de colapsar.

“Ya no hay más remedio, hay que sacarlas de ahí porque si llueve se acaba todo”, dice el psicólogo de 79 años.

“Genera mucha tristeza, uno compra la casita con mucho esfuerzo, 40 o 50 años bregando conseguirla, la conseguí y a los poquitos días se va a pique”, lamentó.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 11,000 viviendas han quedado destruidas y mil y miles de las de familias se encuentran sin hogar.

El presidente Abelardo De la Espriella, que tomó tres días antes del sismo, decretó la “emergencia económica”, una medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto.

También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas.

Críticas al gobierno

Una vez que pasen las horas críticas, la meta es encontrar soluciones de vivienda para la población afectada.

Muchas de ellas ya han pasado estas noches a la intemperie.

“Tenemos que empezar a trabajar porque la gente ya no aguanta más estar en la calle”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país.

Allí ya terminó la fase de búsqueda y rescate, pero urge las ayudas para los afectados.

Las autoridades han ordenado a las guerrillas que siembren terror en la zona que permita la entrada de víveres, medicinas y equipos gubernamentales.

En cuanto a la atención al desastre, el presidente ha sido cuestionado por estrechar relaciones con Israel en plena emergencia y por una supuesta negativa a recibir ayuda humanitaria de gobiernos alejados de su línea política.

Colombia únicamente ha aceptado rescatistas enviados por los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, pero el canciller Omar Bula dijo el miércoles que la recepción de ayudas no había tenido “ninguna consideración ideológica ni política”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que el gobierno no ha podido movilizar a sus brigadas de rescatistas militares.

“Pidieron certificación por parte de Colombia. (Los rescatistas mexicanos) están certificados, pero ahora piden otra certificación”, declaró en rueda de prensa la mandataria, por lo que su país ha optado por enviar insumos y medicamentos.

FUENTE: Con información de AFP