Mahomes apunta a regresar al inicio de la próxima temporada de la NFL

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- Patrick Mahomes , el líder de los Chiefs de Kansas City , dijo este jueves que su meta es estar completamente recuperado de su lesión de rodilla para el comienzo de la próxima temporada de la liga de football americano ( NFL ).

El quarterback, triple campeón de la NFL y dos veces Jugador Más Valioso (MVP), atendió a los medios por primera vez desde que se sometió a una cirugía en su rodilla izquierda a mediados de diciembre.

En una conferencia vía Zoom, Mahomes dijo que está "cumpliendo todas las etapas" de su rehabilitación para poder comenzar "sin restricciones" la próxima campaña, que arrancará el 10 de septiembre.

"Quiero estar listo para la semana uno", recalcó el mariscal de campo. "Los médicos dijeron que podría estarlo, pero no puedo predecir lo que sucederá a lo largo del proceso".

Mahomes, de 30 años, se rompió dos ligamentos de rodilla en la infausta derrota del 14 de diciembre ante los Chargers de Los Ángeles, que condenó a Kansas City, la última dinastía de la NFL, a su primera ausencia en los playoffs desde 2014.

Rebobinando la memoria hasta ese día, el quarterback dijo que en un principio no se dio cuenta de la gravedad de la lesión y llegó a presionar para terminar el partido usando una rodillera.

"Sabía que algo había pasado, pero cuando pude caminar un poco pensé que quizá tendría la oportunidad de volver al partido", recordó. "Ahora es una cuestión de motivación, tratar de exigirme tanto como me dejen exigirme para estar listo".

Suspenden a Eto'o por mala conducta

El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) y exjugador estrella del país, Samuel Eto'o, fue suspendido cuatro partidos, en los cuales no podrá acceder al estadio, "por mala conducta" durante el duelo de cuartos de final de la Copa de África que su selección perdió ante Marruecos, anunció el jueves la Confederación Africana (CAF).

Eto'o también tendrá que pagar una multa de 20.000 dólares por haber sido considerado "culpable de violación de los principios del fair-play" la pasada semana.

Según las imágenes de televisión, el exatacante de 44 años evidenció airadamente su descontento con las decisiones arbitrales del partido, especialmente por un penal no pitado en una caída en el área del camerunés Bryan Mbeumo.

FUENTE: AFP