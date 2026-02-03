martes 3  de  febrero 2026
FÚTBOL AMERICANO

González y Borregales llevan con orgullo sus banderas latinoamericanas rumbo al Super Bowl

El colombiano Christian González y el venezolano Andy Borregales asumen con responsabilidad la tarea de representar a sus naciones en el Super Bowl 2026

Christian González, esquinero colombiano de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Christian González, esquinero colombiano de los Patriots de Nueva Inglaterra.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- En la cuenta regresiva de su inédita participación en el Super Bowl, Christian González y Andy Borregales expresaron en la noche del lunes su ilusión de representar no sólo sus raíces colombiana y venezolana sino a toda América Latina en la gran cita del deporte estadounidense.

El próximo domingo la región no vibrará sólo con la actuación de Bad Bunny en el entretiempo de la final de la NFL, también estará más presente que nunca sobre el emparrillado.

Lee además
El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.
DEPORTES

Venezolano Borregales relanza a los Patriots en los playoffs de la NFL
Andy Borregales #36 de los Patriotas de Nueva Inglaterra falla un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High el 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado. 
Fútbol Americano

Borregales hace historia: el venezolano lleva a los Patriots al Super Bowl LX

Los jóvenes González y Borregales han tenido roles importantes en la resurrección de los emblemáticos Patriots de Nueva Inglaterra, la gran dinastía de este siglo en la liga de football americano (NFL).

En Santa Clara (California), los Patriots pugnarán el domingo ante los Seahawks de Seattle por su primer título desde la marcha del legendario Tom Brady.

A días de convertirse en el primer venezolano en un Super Bowl, un sonriente Borregales mostró el lunes su orgullo por poder abrir camino a otros niños de una región con poca tradición todavía de football americano.

"Me siento excelente", dijo en medio de una avalancha de medios en la noche de Apertura del Super Bowl en San José (California).

"Para mí estar aquí lo es todo, y no solamente por mi país sino por toda Latinoamérica", recalcó. "Ser esa persona que los niños chiquitos pueden mirar y admirar es una sensación que nunca vas a poder imaginar".

Primer venezolano en el Super Bowl

El pateador novato nació en Caracas, pero a los dos años su familia se trasladó a Miami, donde se enamoró de este deporte bajo el ala de su hermano mayor José.

Ya instalados en Florida, en la casa de los Borregales se siguió hablando únicamente en español, lo que le permitió a Andy practicar el idioma todos los días.

Tras brillar en su etapa universitaria con los Miami Hurricanes, Borregales fue elegido por los Patriots en la sexta ronda del pasado Draft y no tardó en hacerse con la titularidad.

Andy Borregales
El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.

El venezolano Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante un partido, el 26 de octubre de 2025.

De los cuatro venezolanos en competir en la NFL, Borregales es el que ha llegado más lejos, a un solo escalón del trofeo Vince Lombardi.

"Este es un deporte en el que no hay muchos latinos jugando ahorita y menos aún venezolanos. De los cuatro, dos somos Borregales, mi hermano y yo", recordó Andy, que no cree que existan barreras en la NFL para el talento latino.

"Si haces tu trabajo, todo el mundo te ve igual", afirmó el pateador de 23 años.

"Es enorme"

En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de los playoffs, tuvo un rol clave otra figura de origen latino, González.

El esquinero, también de 23 años, nació en Carrollton (Texas) de padre colombiano y madre texana, parte de una familia de deportistas.

Sus tres hermanas han representado a Colombia en distintas pruebas de atletismo y una de ellas, Melissa González, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 en los 400 metros vallas.

En la noche del Draft de 2023, González ya atrajo los reflectores sobre el escenario cuando abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de Colombia impresos en su interior.

Embed

Estoy feliz de "representar a Colombia y a los latinos en general", afirmó este lunes.

"En nuestro equipo y en los Seahawks hay como seis en total. Es enorme. Muestra a los niños que si quieres jugar football, pon tu mente en ello y puedes llegar donde quieras", aseguró González, elegido este año para el Juego de Estrellas (Pro Bowl).

El safety Jaylinn Hawkins es otro de los "Patriotas" con raíces latinoamericanas al contar con familiares en Panamá, mientras los Seahawks cuentan con Elijah Arroyo, que tiene ascendencia familiar mexicana.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Super Bowl más latino de la historia

Bad Bunny listo para doble jornada histórica con los Grammy y Super Bowl

¿Cómo se forjó el camino del Super Bowl con aires de venganza?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
JUSTICIA

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
EEUU

Republicanos en el Congreso terminan parálisis presupuestal creada por demócratas

Imagen referencial de biciletas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas