Tom Brady se suma a los críticos de la reciente votación al Salón de la Fama de la NFL

El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

LOS ÁNGELES.- El legendario ex mariscal de campo Tom Brady se unió este miércoles al coro de críticas contra la aparente exclusión del Salón de la Fama de la NFL del entrenador Bill Belichick , junto a quien ganó seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra .

La cadena ESPN publicó el martes que Belichick, de 73 años, no había sido seleccionado en su primer año de elegibilidad.

Brady dijo no entender la decisión, que calificó de "ridícula" en una entrevista con la emisora Seattle Sports 710-AM.

"Estuve con él todos los días. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primer año, entonces realmente no hay ningún entrenador que deba serlo en su primer año, lo cual es completamente ridículo", afirmó.

Brady y Belichick les dieron seis Super Bowls a los Patriots. El entrenador también ganó otros dos como coordinador defensivo de los Giants de Nueva York.

Entrar en el Salón de la Fama en la primera votación se considera tradicionalmente un honor reservado para los más grandes de todos los tiempos de la liga de football americano (NFL).

Pero ESPN informó que Belichick no logró asegurar los 40 -de 50- votos requeridos para ingresar en la primera votación.

"Es increíble. No hay ningún entrenador por el que prefiera jugar", dijo Brady. "Si tengo que elegir a un entrenador para salir a ganar un Super Bowl, elijo a Bill Belichick".

Belichick es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL, pero su carrera también estuvo marcada por la controversia, en particular el escándalo de "Spygate" de 2007.

Entonces fue multado con 500.000 dólares después de que los Patriots fueran sorprendidos filmando ilegalmente las señales de los entrenadores rivales durante los partidos.

Los Patriots de Belichick también se vieron implicados en el escándalo de "Deflategate" en 2015, cuando Brady fue suspendido por ordenar desinflar los balones de juego para hacerlos más fáciles de manipular.

ESPN informó que esos dos escándalos surgieron durante las deliberaciones entre los votantes del Salón de la Fama en una reunión el 13 de enero.

"Realmente molestó a algunos", dijo uno de los votantes citado por la cadena.

La de Brady fue la más reciente -y poderosa- crítica contra la aparente exclusión, un coro al que se han unido varias voces de la NFL y del deporte estadounidense, como el basquetbolista LeBron James.

Respuesta del Salón de la Fama

El Salón de la Fama emitió un comunicado la noche del miércoles en el que abordó las posibles sanciones para los electores que violaron los estatutos, aunque no mencionó a Belichick por su nombre.

El Salón de la Fama "comprende y respeta la apasionada reacción de muchos aficionados, miembros de los medios de comunicación y miembros del propio Salón de la Fama ante las informaciones publicadas sobre los resultados de la votación de la Clase de 2026. Es precisamente esa pasión la que impulsa este deporte", señaló el organismo.

Agregó que, si algún miembro del panel de selección de 50 personas "violó los estatutos del proceso de selección, se tomarán medidas. Esto podría incluir la posibilidad de que dicho(s) elector(es) dejen de ser miembros del comité en el futuro".

