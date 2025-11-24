¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anota un espectacular gol de chilena

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

RIAD.- Cristiano Ronaldo volvió a sus mejores años con una espectacular chilena en la victoria 4-1 del Al Nassr este domingo ante el Al Khaleej en la liga de Arabia Saudita .

"¡El mejor pie de foto gana!", escribió el internacional portugués, de 40 años, en un mensaje en sus redes sociales junto a un video de su golazo, marcado en el minuto 96 en el Al-Awwal Park, en Riad.

No es la primera vez que el astro anota un gol de chilena. Cuando jugaba para el Real Madrid, en 2018, el atacante hizo el acrobático movimiento en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante la Juventus (3-0).

La contundente victoria en la capital saudí este domingo dejó al equipo de Cristiano Ronaldo con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la liga tras nueve jornadas.

Sus compañeros, las antiguas estrellas de la Premier League, João Félix y Sadio Mané, marcaron el primero y el tercer tanto, respectivamente, del equipo que dirige el portugués Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo aún no ha ganado ningún título desde que fichó por el club saudí hace casi tres años.

Giroud mete al Lille en la zona Champions

El Lille, impulsado por un doblete de su veterano atacante Olivier Giroud, se impuso 4-2 al París FC este domingo en el cierre de la decimotercera jornada de la Ligue 1, donde se colocó en puestos de Liga de Campeones de Europa.

Quinto al inicio de este fin de semana, el Lille subió una posición y se colocó cuarto, ahora con 23 puntos, adelantando en la tabla al Estrasburgo (5º, 22), derrotado el sábado 1-0 en su visita a Lens.

La cuarta posición es la última que abre la puerta en Francia a jugar la próxima Champions.

El Lille, eso sí, está descolgado a cinco unidades del segundo (Marsella) y del tercero (Lens), y a siete enteros del líder París Saint-Germain, que el sábado había vencido 3-0 a Le Havre.

En su triunfo del domingo, Giroud remontó con sus dos dianas (40' y 77' de penal) el tanto inicial de Willem Geubbels (11') para el equipo capitalino.

FUENTE: AFP