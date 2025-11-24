lunes 24  de  noviembre 2025
¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anota un espectacular gol de chilena

El astro portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr de Arabia Saudita, se lució este domingo en una goleada de su club contra el Al Khaleej

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIAD.- Cristiano Ronaldo volvió a sus mejores años con una espectacular chilena en la victoria 4-1 del Al Nassr este domingo ante el Al Khaleej en la liga de Arabia Saudita.

"¡El mejor pie de foto gana!", escribió el internacional portugués, de 40 años, en un mensaje en sus redes sociales junto a un video de su golazo, marcado en el minuto 96 en el Al-Awwal Park, en Riad.

Fútbol

Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo récord de goles
Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo récord de goles
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo desvela que su emotiva retirada llegará "pronto"
Cristiano Ronaldo desvela que su emotiva retirada llegará "pronto"

No es la primera vez que el astro anota un gol de chilena. Cuando jugaba para el Real Madrid, en 2018, el atacante hizo el acrobático movimiento en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante la Juventus (3-0).

La contundente victoria en la capital saudí este domingo dejó al equipo de Cristiano Ronaldo con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la liga tras nueve jornadas.

Sus compañeros, las antiguas estrellas de la Premier League, João Félix y Sadio Mané, marcaron el primero y el tercer tanto, respectivamente, del equipo que dirige el portugués Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo aún no ha ganado ningún título desde que fichó por el club saudí hace casi tres años.

Giroud mete al Lille en la zona Champions

El Lille, impulsado por un doblete de su veterano atacante Olivier Giroud, se impuso 4-2 al París FC este domingo en el cierre de la decimotercera jornada de la Ligue 1, donde se colocó en puestos de Liga de Campeones de Europa.

Quinto al inicio de este fin de semana, el Lille subió una posición y se colocó cuarto, ahora con 23 puntos, adelantando en la tabla al Estrasburgo (5º, 22), derrotado el sábado 1-0 en su visita a Lens.

La cuarta posición es la última que abre la puerta en Francia a jugar la próxima Champions.

El Lille, eso sí, está descolgado a cinco unidades del segundo (Marsella) y del tercero (Lens), y a siete enteros del líder París Saint-Germain, que el sábado había vencido 3-0 a Le Havre.

En su triunfo del domingo, Giroud remontó con sus dos dianas (40' y 77' de penal) el tanto inicial de Willem Geubbels (11') para el equipo capitalino.

FUENTE: AFP

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

