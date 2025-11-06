jueves 6  de  noviembre 2025
Cristiano Ronaldo habla sobre la propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano explicó que la razón por la que le propuso matrimonio a la influencer es porque, además de ser la madre de sus hijos, es la mujer que ama

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) saluda al público en compañía de su hijo Cristiano Jr. (izquierda) y su esposa Georgina Rodríguez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A tres meses del esperado compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el futbolista portugués ha revelado, durante una entrevista que concedió al periodista Piers Morgan, cuál fue la razón por la que después de nueve años de relación se animó a hacer la gran pregunta.

"Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores", dijo CR7.

En este sentido, explicó que la razón por la que le propuso matrimonio a la influencer es porque, además de ser la madre de sus hijos, es la mujer que ama. “Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida”.

Sobre cómo este gran paso impacta en su vida personal y profesional, el portugués aseveró que nada cambia. Solo es un nuevo y bonito capítulo de sus vidas.

Propuesta

El 11 de agosto Georgina Rodríguez sorprendió al mundo al publicar una imagen de su mano izquierda con un gran anillo en el dedo anular. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la socialité.

Poco se sabe de la propuesta, y durante la entrevista el futbolista del Al-Nassr F. C. comentó que aunque quería hacerlo, no sabía cómo hacer la pregunta. "Las cosas buenas suceden de una forma natural: el fútbol, la vida, las oportunidades, el matrimonio, etc".

Recordó que Georgina le había pedido un anillo con una piedra preciosa y luego de buscar el que más se adaptara al gusto de su novia lo halló.

A la una de la madrugada, mientras sus hijas Alana y Eva dormían, él se dispuso a entregarle la sortija; sin embargo, las pequeñas irrumpieron inesperadamente en la habitación y dijeron: “Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?”.

El goleador reconoció que en ese momento se dio cuenta de que era el ideal para hacer la propuesta.

Cristiano Ronaldo también reveló que la boda se realizará luego del Mundial 2026. "Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón".

