jueves 24  de  septiembre 2026
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Con Cristiano a la cabeza, Portugal inicia con buen pie la defensa de su título en la Liga de Naciones

Portugal, campeón de la pasada edición del torneo, derrotó este jueves por 1-0 a Gales gracias a un tanto de João Félix a los 22 minutos del partido

El atacante portugués Cristiano Ronaldo anota un gol que fue posteriormente anulado en un partido contra Gales, el 24 de septiembre de 2026.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo anota un gol que fue posteriormente anulado en un partido contra Gales, el 24 de septiembre de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LISBOA.- Bajo el mando del nuevo seleccionador Jorge Jesus y liderado en la cancha por el infatigable Cristiano Ronaldo, Portugal inició la defensa del título de la Liga de Naciones con una victoria 1-0 contra Gales, este jueves en Lisboa.

El equipo luso sumó los tres primeros puntos en el Grupo A4 de la Liga de Naciones gracias a un solitario gol de João Félix en la primera parte (22') y empata en puntaje con Noruega, que derrotó 3-2 a Dinamarca antes de que los colíderes se enfrenten en Oslo el próximo domingo.

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"Marcamos un gol y no concedimos ninguno. Es algo muy positivo", resumió a la BBC tras el partido Bruno Fernandes, uno de los pesos pesados de la Seleçao.

"Creo que ha sido un muy buen partido. Tuvimos el control y gozamos de muchas ocasiones, pero no fuimos capaces de marcar más goles. Queríamos los tres puntos y los obtuvimos", añadió el centrocampista del Manchester United.

Portugal comenzó el partido dominando claramente y teniendo las primeras ocasiones de gol, incluidas dos de Cristiano Ronaldo en el primer cuarto de hora, hasta que obtuvo el premio a su mayor dominio con el golazo de João Felix, de un derechazo cruzado desde la frontal del área (22').

Ronaldo desacertado ante el gol

Gales apenas creó peligro y Ronaldo buscaba insistentemente el gol para ampliar su cuenta personal y seguir acercándose a la barrera de los 1.000 goles en su carrera.

Al inicio de la segunda parte, el ex de Real Madrid y Manchester United, entre otros, tuvo una ocasión clarísima en un centro a media altura de Pedro Neto que Ronaldo mandó por encima del larguero (48').

El público en el estadio José Alvalade de Lisboa, donde Ronaldo dio sus primeros pasos como profesional en el Sporting, estalló de júbilo cuando el ídolo logró al fin mandar la palota al fondo de la red, de un remate cruzado... pero el VAR entró en acción para anular el tanto por fuera de juego y cortar de raíz la alegría local (60').

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Apenas cinco minutos después, Jorge Jesús cambió a su capitán, por lo que Ronaldo deberá esperar para acercarse al gol mil: le siguen quedando 21, ya que acumula 979.

Con la salida del capitán pareció que Portugal dio por acabado el partido, permitiendo a los galeses dar un paso adelante y acercarse con cierto peligro a la portería de los locales, que acabaron pidiendo la hora.

Cristiano Ronaldo, que el miércoles había asegurado que prefiere no pensar todavía en un eventual retiro de la selección portuguesa, no pudo ocultar un gesto de cierta decepción cuando dejó su brazalete a Bruno Fernandes, después de no haber podido marcar.

FUENTE: AFP

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