Mbappé tiene "buenas sensaciones" sobre su posibilidad de ganar el Balón de Oro

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.

PARÍS.- Kylian Mbappé , en campaña por el Balón de Oro pese a una temporada en blanco con el Real Madrid y la eliminación de Francia en semifinales del Mundial , insistió este martes en el carácter individual del trofeo, que premia la capacidad de un jugador para "deslumbrar".

"No van a anunciar un equipo dentro del sobre. Van a anunciar a un jugador. (...) La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar, eso es lo que marca a la gente para un trofeo como el Balón de Oro", afirmó en una entrevista con la radio RFI.

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"He sido máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí y tengo buenas sensaciones", insistió.

Mbappé fue el máximo goleador en la pasada Liga española (25 goles), en la Liga de Campeones (15 goles) y en el Mundial 2026 se convirtió, gracias a 10 goles más, en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo (22 tantos en tres ediciones).

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Compite, en especial, con su compañero en la selección francesa Ousmane Dembélé, que apunta a un doblete, así como con Lionel Messi, finalista del Mundial con Argentina, y con varios campeones del mundo españoles como Lamine Yamal, Rodri o Ferran Torres.

Veinte de los cien votos vendrán del continente africano, algo que alegra al capitán de los Bleus, que tiene orígenes argelinos por parte de su madre y cameruneses por parte de su padre.

"Siempre me he sentido muy querido cada vez que he pisado el continente africano (...) Siempre es un placer que la gente hable bien de mí, que me asocie con este premio, el Balón de Oro", añadió a RFI.

El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre en una gala en Londres.

Lidiando con un "síndrome gripal"

El capitán de la selección francesa, Mbappé, se ausentó de la sesión de entrenamiento del equipo nacional este martes en Clairefontaine, a las afueras de París, por un "síndrome gripal", informó el cuerpo técnico de los Bleus.

La superestrella francesa se quedó "en la cama", a tres días del primer duelo de Francia en la Liga de Naciones, el viernes ante Turquía en Kocaeli, donde Zinedine Zidane debutará en el banquillo galo.

Sin Mbappé, los otros 22 convocados para esta ventana internacional se acercaron a los aficionados para firmar autógrafos y hacerse fotos, antes de una sesión de entrenamiento abierta al público.

FUENTE: AFP