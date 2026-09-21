Mbappé niega tensiones con Dembélé por el Balón de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, reacciona tras la derrota en el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami, el 18 de julio de 2026.

PARÍS.- "No hay tensión" con Ousmane Dembélé, aseguró el capitán de Francia , Kylian Mbappé , en una entrevista publicada este lunes por L'Équipe, al ser preguntado por el diario deportivo por las aspiraciones de ambos jugadores a ganar el próximo Balón de Oro.

"Ya he hablado de esto con él, no hay tensión, es un amigo. No hay realmente un problema al respecto. Estoy de verdad muy tranquilo. En período de Liga de Naciones y de selección francesa, siempre hay que encontrar un debate y este está bien encontrado", respondió el jugador del Real Madrid.

En una entrevista concedida a la revista France Football (organizadora del Balón de Oro) y publicada el 11 de septiembre, Mbappé se consideró uno de los favoritos para obtener el premio individual más prestigioso del fútbol, que se entregará el 26 de octubre en Londres, pese a no haber ganado nada, ni con su club ni con su selección.

Sin nombrar a su compañero, este comentario se entendió como un ataque a Dembélé, ganador del último Balón de Oro y uno de los favoritos en 2026 tras haber conquistado la Liga de Campeones y la Ligue 1 con el PSG.

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"Algunos años consideraba que era el mejor jugador del mundo. No veía a ningún jugador mejor que yo. Luego, cuando (Lionel) Messi llegaba a la ceremonia y ganaba, decía: el mejor jugador está sobre el escenario. No hay problema. Cuando Cristiano (Ronaldo) ganaba, decía lo mismo", declaró Mbappé.

Sobre Dembélé, uno de sus grandes amigos en el vestuario de la selección francesa, el madridista dijo: "Siempre se le ha visto como un jugador de talento. A mí siempre se me ha visto como el elegido. Yo estuve arriba del todo de inmediato, muy pronto. Él tuvo un recorrido diferente, por las lesiones, pero se ha recuperado bien".

Respuesta de Dembélé

Dembélé le respondió dos días después ante los micrófonos de Ligue 1+, alimentando la idea de tensiones entre las dos estrellas del ataque de los Bleus: "En toda mi carrera, no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero me lo he trabajado, y el año pasado fui recompensado por un año fantástico con el París Saint Germain y, este año, ya veremos, sin presión, tranquilo".

Mbappé, Dembélé y el resto de convocados por Francia para los primeros partidos de la Liga de Naciones se reunirán este lunes en Clairefontaine, a las afueras de París, en lo que será la primera concentración con Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de los Bleus.

Sobre el reencuentro con el que fuera su ídolo de niñez, Mbappé declaró en una entrevista al diario español AS que "es como una película".

Francia iniciará la Liga de Naciones con dos partidos en Turquía y Bélgica, los días 25 y 28 de septiembre, antes de jugar en París contra Italia y Bélgica (2 y 5 de octubre).

FUENTE: AFP