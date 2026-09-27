domingo 27  de  septiembre 2026
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Con Cristiano Ronaldo en el banquillo, Portugal supera a Noruega

João Félix (22') y Gonçalo Ramos (54') lograron los goles de Portugal, mientras que el astro Erling Haaland fue el responsable del único tanto noruego

El atacante portugués Joao Félix celebra luego de anotar un gol en un partido ante Gales, el 24 de septiembre de 2026.

El atacante portugués Joao Félix celebra luego de anotar un gol en un partido ante Gales, el 24 de septiembre de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

OSLO.- Pese a que Cristiano Ronaldo no jugó un solo minuto, Portugal se impuso por 2-1 a Noruega este domingo en Oslo, en partido de la segunda jornada del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA.

João Félix (22') y Gonçalo Ramos (54') lograron los goles de la Seleção, mientras que Erling Haaland fue el responsable del empate provisional al comienzo de la segunda mitad (50').

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Pese al gol 65 en 57 partidos de Haaland con su selección, los portugueses fueron superiores en muchas fases del partido, aunque el arquero Diogo Jota también fue decisivo con sus paradas para sumar los tres puntos.

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Fue la segunda victoria en otros tantos partidos de Jorge Jesus como seleccionador de Portugal y los defensores del título de la Liga de Naciones ya lideran el grupo 4 con un pleno de 6 puntos, por los 3 de Noruega y Dinamarca, que tras perder en la primera jornada frente a su vecino nórdico pudo derrotar este domingo por 2-0 a Gales.

Noruega tendrá la ocasión de tomarse la revancha el próximo domingo, cuando vuelva a enfrentarse a Portugal, pero esta vez en Oporto.

Le Normand sustituye a Eric García

El defensa Robin Le Normand fue convocado este domingo para reemplazar al lesionado Eric García, quien se lastimó durante el calentamiento del partido que España ganó 3-2 a Inglaterra el sábado en Londres, por la Liga de Naciones de la UEFA.

García, jugador del FC Barcelona, había sido incluido como titular para el partido en el estadio de Wembley, el primero de la Roja desde que conquistó el Mundial, pero en el último momento dejó su lugar a Marc Pubill.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó este domingo que García "notó unas molestias en su rodilla izquierda y, tras las pruebas realizadas, se ha decidido desconvocarlo ante la cercanía de los próximos compromisos internacionales".

El sábado, en la conferencia de prensa posterior a la victoria en Inglaterra, el seleccionador Luis de la Fuente había dejado abierta la posibilidad de recuperar al jugador para los siguientes partidos.

"Fue en el calentamiento, no es nada serio. Veremos si es recuperable. No parece nada serio, pero con tan poco tiempo por delante vamos a ver si tiene posibilidades de estar", explicó De la Fuente.

España juega su próximo partido en esta Nations League el martes 29 ante Croacia, en Sevilla.

Después le quedarán otras dos citas en esta ventana de partidos internacionales: el sábado 3 de octubre, como local, ante la República Checa y tres días después ante Croacia.

FUENTE: AFP

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