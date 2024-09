Con nuevo contrato en las manos, Tagovailoa se vuelve un líder en los Dolphins

"Hay algunos tipos que tienen ese factor X", comentó McDaniel, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Honestamente, tú sabes cuándo un equipo confía en su mariscal de campo. Y pienso que la valoración por sus herramientas era grande antes, pero nada comparado con el respeto y la estima que tienen sus compañeros ahora", añadió.

Tua Tagovailoa (8).jpg El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, le entrega el balón al corredor Raheem Mostert durante el encuentro ante los Panthers de Carolina, el domingo 15 de octubre del 2023. AP Foto/Wilfredo Lee

Sin embargo, el jugador asegura que, aunque otros quizás no se dieran cuenta en el pasado, ese liderazgo es algo con lo que siempre ha contado.

Las palabras marcan la diferencia

"He tenido el factor X", indicó. "Ha sido así desde que estaba en el high school, en camino a la universidad y estando aquí. Es como siempre me he visualizado. Salir, competir, sin problemas, con estilo, calmado. Pero por dentro, muy competitivo. Muchos de los chicos saben cómo soy, así que pienso que solo se está mostrando ahora que me estoy convirtiendo en un líder más vocal".

La disposición de Tagovailoa de alzar un poco más su voz quedó en evidencia para sus compañeros durante la pretemporada. Es algo que entusiasma al equipo y a sus aficionados que, bajo su liderazgo, esperan conseguir su primera victoria en los playoffs en 24 años.