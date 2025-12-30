martes 30  de  diciembre 2025
Confirman embargo a hermanas y abogado de Maradona por presunto fraude con su marca

Una corte de apelaciones confirmó la imputación formal al que fuera abogado del fallecido Diego Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La justicia argentina confirmó el lunes el embargo a bienes de dos hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo al que accedió la AFP.

Una corte de apelaciones confirmó la imputación formal al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del "10".

El fallo dice que los actos de los imputados afectaron los derechos de los herederos.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.

A los seis imputados se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (casi 1,36 millones de dólares al cambio oficial actual).

La corte de apelaciones consideró que la suma "resulta adecuada".

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca con el nombre de su padre, que incluye millonarios contratos en distintos países. Luego se sumaron como querellantes los otros tres hijos del ídolo futbolístico.

"Todo llega", escribió en su cuenta de Instagram Gianinna Maradona, tras la difusión del fallo.

La decisión judicial que fue confirmada disponía que los bienes, tangibles o no, pasarán "inmediatamente a propiedad de sus herederos".

En octubre, la compañía sueca Electa Global anunció un acuerdo de colaboración exclusiva con los cinco hijos considerados herederos de Maradona para comercializar productos bajo la marca del astro argentino.

Proceso legal tras su muerte

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

El proceso judicial por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de la salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso.

Un nuevo tribunal dispuso que el juicio por la muerte del ídolo se reinicie el 17 de marzo.

FUENTE: AFP

