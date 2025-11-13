jueves 13  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Hija de Maradona asegura que jueza del caso por la muerte de su padre le mintió

Una de las hijas del legendario astro del fútbol argentino, Diego Maradona, señaló que la jueza "me juró por sus hijos que no había documental y yo le creí"

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- Una de las hijas de Diego Maradona dijo este miércoles que la jueza apartada del juicio por la muerte del "Diez" le juró que no estaba haciendo un documental sobre el caso, antes de descubrirse que sí participó en uno.

"Me juró por sus hijos que no había documental y yo le creí", dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, que declaró como testigo en el juicio político a la magistrada Julieta Makintach, de 48 años, según el medio local Infobae.

Lee además
Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Tribunal argentino decide futuro del juicio por la muerte de Maradona
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

Salida en falso demora nuevo juicio por muerte de Diego Maradona

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de la jueza como protagonista de un documental clandestino sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020.

Por el incidente, Makintach fue removida y el juicio anulado. El jueves comenzó el proceso que juzgará la conducta de la jueza y puede derivar en su destitución.

Embed

Según la acusación de la fiscal Analía Duarte, la magistrada participaba en esta producción audiovisual "con el fin de explotar comercialmente" el caso Maradona y su accionar afectó la imagen del poder judicial "frente al mundo".

"No podía dejar de llorar, no lo podía creer", dijo Gianinna Maradona al recordar cuando vio las imágenes del documental en la audiencia, donde se mostraron, añadió en su declaración testimonial que duró unos 10 minutos, según Infobae. Su hermana Dalma iba a declarar, pero desistió en el juzgado.

Makintach se defendió diciendo que el proyecto fue una propuesta "de una amiga" y que "no existía la idea de un documental".

"Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias (...). Ojalá alguno me hubiera venido a decir 'estás poniendo en riesgo el debate'", dijo el jueves de la semana pasada.

Se prevé que el proceso termine este jueves y luego habrá seis días hábiles para que el jurado tome su determinación.

Audiencias y testimonios perdidos

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de las hijas del astro del fútbol, Dalma, Gianinna y Jana, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

El miércoles de la semana pasada se anunció que el 17 de marzo de 2026 comenzará el nuevo juicio por la muerte de Maradona.

Volverán a ser juzgados los siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del paciente. Una enfermera enfrentará un juicio separado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Abogados de acusado por muerte de Maradona piden apartar a dos jueces

Tribunal del caso Maradona rechaza pedido de la defensa de recusar a dos jueces

Conor McGregor visita Nápoles, entrena en Italia y sorprende en el Estadio Diego Armando Maradona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?