viernes 10  de  julio 2026
DEPORTES

Detienen a un octavo sospechoso por presunto complot contra espectáculo de la UFC en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump celebró su cumpleaños número 80 el 14 de junio con la cartelera de "Freedom 250" de la UFC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda desde el octágono de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda desde el octágono de la "UFC Freedom 250" en la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026.

KENT NISHIMURA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Las autoridades estadounidenses detuvieron a un octavo sospechoso en la investigación por el proyecto de atentado contra el espectáculo de artes marciales mixtas (MMA) organizado el 14 de junio en la Casa Blanca en ocasión del 80º cumpleaños del presidente Donald Trump.

El hombre de 21 años, identificado como Chandler D. Scaggs y residente en Virginia Occidental, fue detenido "esta semana" en ese estado del este de Estados Unidos, anunció el jueves el Departamento de Justicia

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"Presuntamente había sido designado para ser uno de los francotiradores durante el ataque previsto", señala un comunicado.

El Departamento de Justicia precisa que los ocho hombres detenidos hasta ahora han sido inculpados conjuntamente en una misma causa, instruida en Ohio.

El brasileño Diego Lopes y el norteamericano Steve García pelean en el combate inaugural de "UFC Freedom 250" en la Casa Blanca, el 14 de junio de 2026.

El brasileño Diego Lopes y el norteamericano Steve García pelean en el combate inaugural de "UFC Freedom 250" en la Casa Blanca, el 14 de junio de 2026.

Están acusados "de haber planificado el asesinato del presidente de Estados Unidos, de la vicepresidenta de Estados Unidos, de otros responsables federales, del primer ministro israelí" Benjamín Netanyahu, "(el magnate) Elon Musk y 'otros objetivos de alto nivel'".

El Departamento de Justicia había anunciado el 16 de junio la detención y la inculpación, en los días previos al evento, de cinco hombres de entre 19 y 32 años en varios estados (California, Nebraska, Misuri).

Estas detenciones impidieron que los sospechosos llevaran a cabo su plan, que consistía en lanzar drones cargados con explosivos en los alrededores del recinto del espectáculo de MMA para provocar una evacuación y permitir así que francotiradores abatieran a altos cargos que asistieran al evento, según la acusación.

Otros dos hombres fueron posteriormente detenidos a finales de junio por el FBI, la policía federal, uno en el estado de Washington y el otro en Misuri.

Un evento histórico

El presidente estadounidense celebró su cumpleaños número 80 el 14 de junio con la cartelera de "Freedom 250" de la UFC, la organización que domina el mundo de las artes marciales mixtas.

Más de 4.000 invitados asistieron al espectáculo en los jardines de la Casa Blanca, entre ellos Mark Zuckerberg, director de Meta, y David Ellison, director de Paramount y aliado de Trump, cuya cadena poseía los derechos exclusivos de retransmisión.

En el evento estelar de la velada, Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria para arrebatarle su invicto y el campeonato peso ligero de la promoción.

FUENTE: Con información de AFP

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